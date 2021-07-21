الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بسبب ارتفاع درجات الحرارة

في ثاني أيام عيد الأضحى.. إقبال ضعيف على الحدائق والمتنزهات في القناطر الخيرية

الحدائق
الحدائق

شهدت حدائق القناطر الخيرية إقبالًا ضعيفًا جداً من قبل المواطنين عصر  ثاني أيام عيد الفطر المبارك وهرب المواطنون من الحرارة الشديدة إلى التنزه على ضفاف النهر ومن المنتظر أن يتزايد الإقبال على الحدائق بعد انكسار موجى الحر أو بعد غياب الشمس ليلاً.

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الحدائق

ومن ناحية أخرى كثفت قوات الأمن وجودها داخل الحدائق والمتنزهات وعلى كورنيش النيل في القناطر الخيرية لتأمين احتفالات الأهالي والمواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بجانب انتشار رجال المرور في شوارع القناطر  لتنظيم الحركة المرورية بين المواطنين وعدم حدوث تكدس مروري بينهم، ومنعت قوات الأمن الأطفال من القفز في مياة النيل حرصاً منهم علي عدم حدوث أي حالة غرق بين المحتفلين.

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الحدائق

وشدد أمن الحدائق في القناطر الخيرية على تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية بين الزائرين من ارتداء الكمامات اثناء دخول الحدائق و مرورهم علي بوابات التعقيم و رش المواد المطهرة علي المقاعد والطرق داخل الحدائق بجانب توزيع أكياس بلاستيكية علي الزائرين لإلقاء النفايات بها حرصاً منهم على نظافة المساحات الخضراء والمنظر العام داخل الحدائق.

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الحدائق

ورحب أمن الحديقة وعدد من الزائرين  بقرار مجلس الوزراء بأن يتم فتح  الحدائق والمتنزهات لاستقبال المحتفلين بعيد الاضحى المبارك بعد أن أغلقت أبواب المتنزهات والحدائق في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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الحدائق

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه السابق مع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا أن يتم فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ في عيد الأضحى المبارك لاستقبال المحتفلين بشرط الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بين المواطنين داخل المتنزهات والحدائق والشواطئ.

عيد الأضحى احتفالات القناطر الخيرية الحدائق اقبال

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