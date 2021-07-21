جمهور السوشيال ميديا لـ«محمد كيلاني» بعد زواجه: أحلى عريس دا ولا إيه

تزوج من خارج الوسط..

احتفل الفنان محمد كيلاني بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك في حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين، وغيّر كيلاني حالته الاجتماعية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى متزوج.



وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" مع الحدث، وانهالت التهنئات والتبريكات على كيلاني من قِبل جمهوره ومتابعيه، فكتبت له الفنانة حنان مطاوع، قائلًة: "ألف ألف مبروك فرحت قلبي"، وكتب له حساب يحمل اسم إيهاب عبد العزيز، من جمهور الفنان محمد كيلاني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "الف الف مبروووووك أخيرًا يا كيلاني"، وكتب أحمد الحنفي، من روّاد السوشيال ميديا قائلًا: "ألف مبروك وحياة سعيدة بإذن الله تعالى".



وكتب محمد فتحي السعد، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "مبرووووك يا كيلاني يا جميل فرحتلك والله"، وعلق ناصر السكري، من جمهور الفنان محمد كيلاني: "اوبااااااااا ايه المفاجأه دي يا كيكي الف مبروك وربنا يتمم علي خير يارب احلي عريس ده ولا إيه".

تجدر الإشارة إلى أن الفنان محمد الكيلاني سبق له الزواج ولديه ابن وحيد يدعى "حمزة".

من ناحية أخرى، ينتظر جمهور الفنان محمد كيلاني طرحه لأغنيته الجديدة في 23 يوليو الجاري بعد غياب عن الغناء استمر 10 سنوات، وتعاون فيها مع منة القيعي وإيهاب عبد الواحد وفهد.

كما أن آخر أعمال الفنان محمد كيلاني، كانت مشاركته في حكايتين من مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، بجانب مشاركته في مسلسل الاختيار 2، رجال الظل، مع الفنان الكبير كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، وأيضًا كانت آخر أعماله ضمن مسلسل الآنسة فرح مع الفنانة عارفة عبد الرسول، والفنانة أسماء أبو اليزيد، والفنانة عارفة عبد الرسول والفنان أحمد مجدي.