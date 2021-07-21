الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تحضيرات مكثفة لبدء تصوير فيلم «مش بالورقة والقلم»

المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما

يستعد حاليا المخرج أحمد عبده لتكوين فريق عمل فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "مش بالورقة والقلم" من تأليف ناجي عبد الله وإنتاج المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي.


وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما رومانسية حيث يتناول معاناة أصحاب البطولات من محاربات مرض السرطان، كما يلقي الضوء على العامل النفسي للمجتمع في محاربة مرض السرطان، وكذلك دور المجتمع والدولة في محاربة المرض.

ويتضمن العمل أغنية تحمل نفس عنوان الفيلم، من غناء وألحان يحيى نديم، وكلمات الشاعر الغنائي أحمد حسين، وترصد عددا من اللقطات الوثائقية حول مبادرة صحة المرأة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وترصد حالة محاربات مرض السرطان واهتمام الدولة المصرية بالنظام الصحي الحديث.

 

وقد قرر مخرج الفيلم إهداء الأغنية الي مبادرة رئيس الجمهورية تقديرا للدور الهام الذي تقوم به تلك المبادره لحماية المرأة المصرية ، ومن المقرر أن يبدأ في تصوير الفيلم خلال الأسابيع القادمة.

عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي المركز القومي للسينما صحة المرأة المصرية السيناريست محمد الباسوسي المخرج أحمد عبده فيلم مش بالورقة والقلم

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