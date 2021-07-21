الأربعاء 21 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تبدأ توزيع 120 طن لحوم أضاحي.. الجمعة القادمة

لحوم أضاحي
لحوم أضاحي

تبدأ وزارة الأوقاف عقب صلاة الجمعة القادمة الموافق 23/ 7/ 2021م في تمام الساعة الواحدة ظهرًا من أمام ديوان الوزارة، توزيع  32  طنًا من لحوم أضاحي الأوقاف، وذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، والتوزيع على النحو التالي:

 

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لحوم أضاحي

أولا : يوم الجمعة 23/ 7/ 2021م

 

1. القاهرة 6 طن

 

2. الجيزة 5 طن

 

3. القليوبية 5 طن

 

ثانيا : يوم السبت 24/ 7/ 2021م

 

1. المنوفية 4 طن

 

2. الإسكندرية 4 طن

 

3. بني سويف 4 طن

 

4. الفيوم 4 طن

 

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لحوم أضاحي

ثالثا : الأحد 25/ 7/ 2021م

 

1. الشرقية 4 طن

 

2. الغربية 4 طن

 

3. المنيا 4 طن

 

4. القاهرة 4 طن

 

 

رابعا : الاثنين 26/ 7/ 2021م

 

1. الجيزة 4 طن

 

2. البحيرة 4 طن

 

3. الإسماعيلية 4 طن

 

4. أسيوط 4 طن

 

خامسا: الثلاثاء 27/ 7/ 2021م

 

1. سوهاج 4 طن

 

2. قنا 4 طن

 

3. الدقهلية 4 طن

 

4. كفر الشيخ 4 طن

 

سادسا : الأربعاء 28/ 7/ 2021م

 

1. قنا 4 طن

 

2. دمياط 4 طن

 

3. القليوبية 4 طن

 

4. أسوان 4 طن

 

5. بني سويف 4 طن

May be an image of food
لحوم أضاحي

سابعا: الخميس 29/ 7/ 202م

 

1. الإسكندرية 4 طن

 

2. شمال سيناء 4 طن

 

3. القاهرة 4 طن

 

4. الأقصر 4 طن

 

5. جنوب سيناء 2 طن

 

6. السويس 2 طن

 

وسيتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًّا على موقع الوزارة .

 

من جانب آخر تستمر عمليات ذبح رؤوس أضاحي الأوقاف لليوم الثاني على التوالي بمجزر جنوب الوادي بتوشكى بمجزر أبي سمبل، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة لنقل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة، للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع.

الأوقاف وزارة الأوقاف صلاة الجمعة ديوان عام الوزارة لحوم الأضاحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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