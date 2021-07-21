«الأوقاف» تبدأ توزيع 120 طن لحوم أضاحي.. الجمعة القادمة

تبدأ وزارة الأوقاف عقب صلاة الجمعة القادمة الموافق 23/ 7/ 2021م في تمام الساعة الواحدة ظهرًا من أمام ديوان الوزارة، توزيع 32 طنًا من لحوم أضاحي الأوقاف، وذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، والتوزيع على النحو التالي:

لحوم أضاحي

أولا : يوم الجمعة 23/ 7/ 2021م

1. القاهرة 6 طن

2. الجيزة 5 طن

3. القليوبية 5 طن

ثانيا : يوم السبت 24/ 7/ 2021م

1. المنوفية 4 طن

2. الإسكندرية 4 طن

3. بني سويف 4 طن

4. الفيوم 4 طن

لحوم أضاحي

ثالثا : الأحد 25/ 7/ 2021م

1. الشرقية 4 طن

2. الغربية 4 طن

3. المنيا 4 طن

4. القاهرة 4 طن

رابعا : الاثنين 26/ 7/ 2021م

1. الجيزة 4 طن

2. البحيرة 4 طن

3. الإسماعيلية 4 طن

4. أسيوط 4 طن

خامسا: الثلاثاء 27/ 7/ 2021م

1. سوهاج 4 طن

2. قنا 4 طن

3. الدقهلية 4 طن

4. كفر الشيخ 4 طن

سادسا : الأربعاء 28/ 7/ 2021م

1. قنا 4 طن

2. دمياط 4 طن

3. القليوبية 4 طن

4. أسوان 4 طن

5. بني سويف 4 طن

لحوم أضاحي

سابعا: الخميس 29/ 7/ 202م

1. الإسكندرية 4 طن

2. شمال سيناء 4 طن

3. القاهرة 4 طن

4. الأقصر 4 طن

5. جنوب سيناء 2 طن

6. السويس 2 طن

وسيتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًّا على موقع الوزارة .

من جانب آخر تستمر عمليات ذبح رؤوس أضاحي الأوقاف لليوم الثاني على التوالي بمجزر جنوب الوادي بتوشكى بمجزر أبي سمبل، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة لنقل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة، للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع.