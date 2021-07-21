حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، على صعيد منى، أول أيام التشريق، أداء المناسك المفروضة عليهم في هذه الأيام من رمي الجمرات، ونسك الأضاحي.

ويرمي الحجاج الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا أمس جمرة العقبة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن هناك انسيابية في حركة الحجيج في جسر الجمرات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية نتيجة انتشار فيروس كورونا، لضمان أدائهم شعيرة رمي الجمرات الثلاث بسهولة.

وكانت وزارة الصحة السعودية أكدت أمس الثلاثاء، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، وأنه لم تسجل أي حالات مصابة بفيروس "كورونا" أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة، فيما لم تُسجل أي وفيات بين حجاج بيت الله الحرام.

وقال متحدث الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي- في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية- إن الحجاج أدوا اليوم مناسكهم بكل يسر تواكبهم الخدمات الصحية سواء كانت عيادات أو مراكز أو خدمات متنقلة أو أعمال فرق ميدانية لتقديم الرعاية لهم.



وأشار إلى أن العمل التطوعي الصحي أتيح هذا العام وفق ضوابط مهنية وتدريب وإشراف على المهام التي يقدمها المتطوعون والمتطوعات، معتبرًا إسهاماتهم إضافة لرصيد المملكة في مجال التطوع التي تمتد عبر المواسم من خلال مشاركة المئات في الحج عبر الانضمام للفرق الصحية المشاركة.



وأبدى متحدث الصحة تفاؤله بتحقيق موسم حج خالٍ من الأوبئة في ظل التخطيط والتنظيم والتنفيذ المواكب لجميع المناسك.



وأكد أن المستشفيات والتجهيزات المواكبة سواء الإسعافية أو الوقائية أو العلاجية جهزت بأعلى المستويات لمواجهة مختلف الحالات الصحية اليسيرة منها أو المعقدة أو المتقدمة أو الطارئة مدعومة بتخصصات متعدد وتقنيات متقدمة.

وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب، أن حجاج بيت الله الحرام عادوا إلى مشعر منى بعد أن أتموا الوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة، وأدوا طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة بيسر وسهولة، لتكتمل بذلك المرحلتان الأولى والثانية من خطط أمن الحج.