حبس المتهمين بحيازة أقراص مخدرة بمطار القاهرة 4 أيام

أمرت نيابة النزهة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما ضبط بحوزته أقراص مخدرة أثناء تفتيشه في مطار القاهرة الدولي.

البداية

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران إيجين القادمة من أثينا، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من اليونان أثناء محاولته الخروج بحقائبه من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كانت يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

تم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مأمور الفحص فتلاحظ وجود شرائط أدوية ذات كثافة.

وبالعرض على مدير الجمرك، أقر بتشكيل لجنة من مأمور الجمرك الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 47 شريطا بإجمالي 771 قرصا من عقار الترامادول وليريكا المخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، فتم القبض على الراكب وإحالته للنيابة التي قررت حجزه على ذمة التحريات.



عقوبة الاتجار بالمخدرات



نصت المادة رقم 37 على «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، بدلًا من تنفيذ هذه العقوبة، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».