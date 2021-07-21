ضبط طن و135 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر فى حملات تفتيشية بالشرقية

قامت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة، وبالاشتراك مع الطب البيطري بحملة على محلات الجزارة والثلاجات اللحوم بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر ضد أصحاب محال الجزارة وثلاجات اللحوم وتم التحفظ على طن و١٣٥ كيلو جرام لحوم ودواجن مجهولة المصدر مذبوحة خارج المجازر.

كما قامت الحملة بتحرير ١٨ محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز المخالفة لوجود مخالفات منها عبارة عن نقص وزن رغيف الخبز وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديريات (الصحة والتموين والطب البيطري) بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محال الجزارة للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

وكانت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والتموين والصحة والطب البيطري، قد شنت حملة على محلات الجزارة والثلاجات، أسفرت عن تحرير 18 محضر مخالفات لذبح لحوم خارج السلخانة في شوادر ومحلات جزارة وتم التحفظ على 93 كيلو لحوم بنطاق المركز والوحدات المحلية التابعة لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت إدارة تموين فاقوس بتحرير محضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر جنح للذبح خارج السلخانة، وتم التحفظ على ٧ كيلو لحوم.

كما تم تحرير 3 تقارير إثبات حالة ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن والتوقف عن الإنتاج وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بإزالة شوادر بيع اللحوم المخالفة والمتعدي أصحابها على حرم طريق بلبيس / الزقازيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال مروره بشوارع المدينة للاطمئنان على انتظام أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتزام أصحاب المحلات التجارية بالمساحات المخصصة لهم لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، حيث تلاحظ له انتشار شوادر بيع اللحوم وتعدي أصحابها على حرم الطريق وقيامهم بعرض الذبائح الحية بالطرق العامة والإقدام على أعمال الذبح خارج المجازر المعتمدة بالمخالفة للقانون.