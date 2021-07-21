ليلة من ألف ليلة.. لماذا يستمر «الفخراني» في تقديمه للمرة الثالثة بأبطال مختلفين؟

أسابيع قليلة تفصلنا عن أنطلاق أحدث عروض “كايرو شو” المسرحية وهي مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" الذي كانت تحمل أسم "ليلة من ألف ليلة" من قبل ويقدمها الفنان يحي الفخراني للمرة الثالثة في مسيرته بأبطال مختلفين، وتستعرض "الدستور" سر إصرار الفخراني علي تقديمها مرة أخري بأبطال مختلفين.

الفنان الكبير يحي الفخراني قدم عرض "ليلة من ألف ليلة" لأول مرة عام 1994 علي المسرح القومي مع المخرج المسرحي الكبير الراحل محسن حلمي وشارك في بطولتها معه كل من علي الحجار وأنغام وحقق العرض وقت عرضه نجاح جماهيري كبير، أما المرة الثانية فكانت عام 2015 علي المسرح القومي أيضًا ولكن بعد تجديده وأعادة أفتتاحه حيث أقنع الفخراني محسن حلمي بالعودة للمسرح من جديد معًا بالعرض وبالفعل وافق محسن حلمي وشارك في بطولة العرض مع يحي الفخراني كل من محمد محسن وهبة مجدي وحقق العرض نجاح جماهيري كبير وعرض لأكثر من ثلاث سنوات وحقق أعلي إيراد في تاريخ البيت الفني للمسرح.

ليلة من ألف ليلة

وقرر الفخراني إعادة تقديم العرض مرة ثالثة مع “كايرو شو” حيث سيتولي مهمة إخراج العرض مجدي الهواري ويشارك معه في بطولتها عدد كبير من الفنانين علي رأسهم إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي.

ويأتي سبب أصرار الفخراني علي إعادة تقديم العرض نظرًا للمرحلة العمرية المتقدمه الذي تصعب عليه أختيار نص جديد لم يقدمه من قبل يحتاج لبروفات وحفظ فترة طويلة، بجانب أن رواية "ليلة من ألف ليلة" الذي كتبها بيرم التونسي تتماتشي مع جميع الأوقات والعصور وتحمل رسائل مهمة بجانب أن العرض استعراضي غنائي.

يشار إلي أن “يا ما في الجراب يا حاوي” تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتامر والصراع علي السلطة، وسيتم افتتاحها بالإسكندرية على مسرح مكتبة الإسكندرية الكبير خلال أغسطس المقبل، ويتواصل عرضها بالتبادل بين القاهرة والإسكندرية.