القبض على المتهم بذبح سيدة في أول أيام العيد بالمنوفية

تمكن رجال مباحث المنوفية، من إلقاء القبض على قاتل سيدة قرية سدود، بعد نصب الأكمنة المتحركة والثابتة، وجمع المعلومات التي أكدتها التحريات التي قامت بها وحدة مباحث منوف.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد مراد أبو الدهب رئيس المباحث من القبض على "م، ع،م" 24 عاما، قهوجي ومقيم قرية سدود، بعد تقنين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة على خلفية قيامه بقتل "إ، ع، م" 24 عاما ربة منزل مقيمة في نفس القرية خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك.

وكان قد استقبل استقبل مركز شرطة منوف التابع لمديرية أمن المنوفية، بلاغا أمس اول ايام عيد الاضحى المبارك بالعثور على جثمان سيدة مذبوحة داخل شقتها بقرية "سدود" دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة إلى مكان الواقعة، وسط حالة من الترقب والذهول بين الأهالي قبل صلاة العيد مباشرة.

اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة منوف يفيد بالعثور على جثمان سيدة في العقد الثالث من العمر، مذبوحة داخل شقتها الكائنة بقرية سدود التابعة لدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث من وحدة مباحث منوف بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي، وجري إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه فور إخطار مركز شرطة منوف بالواقعة، انتقلت قوات الشرطة بقيادة الرائد مراد أبو الدهب، رئيس المباحث، إلى مكان الجريمة وجرى سؤال الأهالي، كما أكد المصدر أن مدير أمن المنوفية أمر بتشكيل فريق بحث جنائىي من قوات مباحث منوف والسادات لسرعة بيان ملابسات الواقعة، مؤكدا أن المباحث تقوم بجمع المعلومات من أقارب المجني عليها، فضلا عن تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المنزل.

وأوضح المصدر، أن القوات فرضت طوقا أمنيا حول مسرح الجريمة بقرية سدود دائرة مركز منوف، للتحقيق في الواقعة التي أثارت الذعر بين الأهالي، كونها حدثت أول أيام عيد الأضحى، مؤكدا أن النيابة العامة عاينت موقع الجريمة وجرى نقل الجثة إلى المستشفى ووضعها تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.