محافظة بورسعيد تكشف سبب أزمة بقعة الزيت علي الشاطئ

محافظه بورسعيد تصدر بيان عاجل حول ازمه الزيت علي الشاطي

أعلنت محافظة بورسعيد بأنه بدأ التعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت علي شاطيء البحر في المنطقة المحصورة بين مجمع المطاعم والمركب العائم علي امتداد ١٠٠٠ متر بالاشتراك والتنسيق بين المحافظة ووزارة البيئة والقوات المسلحة ووزارة الصحة وهيئة قناة السويس لإزالة آثار البقعة ومحو آثار الثلوث علي الشاطيء في المنطقة المذكور.

وفي سياق متصل أجري اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية للتعامل مع مشكلة التلوث الزيتي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في هذه الواقعة.

وكان قد كشف طارق عثمان مدير إدارة شاطئ بورسعيد، أن هناك أزمة ضربت شاطئ بورسعيد، صباح ثاني أيام عيد الأضحي، وهي انتشار بقعة من الزيت علي طول الشاطئ.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الزيت ظهر في شاطئ المناخ والعرب وأمتد الي حي الشرق، مؤكدًا أنها من المتوقع انحصارها خلال ساعات.

وكشف "عثمان"، أن الأهالي خرجت من المياة نتيجة الزيت، مؤكدًا أن هناك عدد من الأهالي متواجد في نقاط لم تتأثر بالزيت، مشيرًا إلي أن جهاز الإنقاذ والطوارئ يحاول حصر نقطة الزيت داخل المياة، من خلال وضع طبقة من الرمال لحجبها.

شهد شاطئ محافظة بورسعيد كارثة كبيرة في الثامنة من صباح ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، حيث فوجئ الأهالي بلون أسود قادم عليهم من داخل "مياة البحر" مما دفع الأهالي للهروب خارج الشاطئ.

تبين أن اللون الأسود عبارة عن زيت ناتج عن مخلفات السفت تسبب في تحويل مياة البحر من اللون الأزرق الي اللون الأسود، الذي يشبه لون الزيت المحترق الناتج عن عادم السيارات.

وأبدي الأهالي استيائهم من الأزمة التي حدثت، وأكدا أنها أفسدت فرحة ثاني أيام العيد، ومنعت الأهالي من التواجد داخل المياة، واكد الأهالي أنهم قادمين من المحافظات للاستمتاع بشاطئ بورسعيد، وأن ما حدث أفسد فرحتهم بالعيد.

وأكد أحد مؤجري الشماسي أن الأزمة ناتجة عن قيام السفن بتغيير الزيت بالمخالفة للقانون، وأشار أن الأمر يعد مخالفة صريحة للقانون، ويسبب تلوث لمياة البحر المتوسط، ويهدد بخطورة علي حياة الأهالي.

وتواجد علي الشاطئ عشرات الآلاف من المواطنين، الا أن الزيت منعهم من النزول إلى المياه، وعند محاولة البعض للنزول الي مياه البحر “لطخ” الزيت ملابسهم وأجسادهم.