تامر حسني تريند يوتيوب بـ«صعبة»

حرص الفنان تامر حسني على طرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان “صعبة” بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك كنوع من الاحتفال مع جمهوره، واستطاع أن يحتل قائمة الأكثر مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها.

وتخطى كليب “صعبة” حاجز ال 3 مليون مشاهدة منذ طرحها أمس، واتسم الكليب بالمشاهد الكوميدية المبهجة مع الكلمات الرومانسية مما جعل جمهوره يشيدون بالأغنية فور طرحها، أغنية صعبة من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع: عبد الرحمن شوقي، وماستر: علي فتح الله، وستايليست: دينا نصير، ومهندس الديكور: محمد مصطفي، ومنتج فني: زكريا القفاس إنتاج TH production حسام حسني، ومدير التصوير: جلال الزكي، وإخراج : تامر حسني.

وكان الفنان تامر حسني قد طرح منذ حوالي أسبوعين فيلمه الجديد "مش أنا" والذي لاقى عليه ردود أفعال إيجابية.

فيلم “مش أنا” يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

تدور أحداث فيلم «مش أنا» حول إصابة بطل العمل الذي يقدمه تامر حسني في شخصية «حسن» بحالة نفسية خطيرة، وتربطه علاقة قوية جداً بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر.

وتشهد أحداث الفيلم ارتباطاً كبيراً بينهما وحرصاً ملحوظاً من الابن على الجلوس مع الأم أطول وقت ممكن، ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته، وبعد ذلك يفقدها فيتعرض لمشكلات بسبب شخصيته المهتزة، ويدخل في دويتو كوميدي مميز مع الفنان الكبير ماجد الكدواني.

كانت الفنانة حلا شيحة، قد هاجمت صناع فيلم "مش أنا"، بمجرد طرح أغنية "بحبك"، للنجم تامر حسنى، والتي حققت نجاحا كبيرا بمجرد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتبت شيحة عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام، معلقة على المشاهد المتفرقة التى تجمعها بالنجم تامر حسنى: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة، وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجأت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام، ورد الصيف اللي فات، وأكد لي أنه هيحترم رغبتي.

وشهدت الأيام الماضية سجالا بين أطراف الازمة بعد أن قررت الشركة المنتجة لفيلم مش انا مقاضاة حلا شيحة كما تبرأت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي من الفكر الظلام في الفن وقررت شطب عضوية حلا شيحة.