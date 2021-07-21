موقع دولي: «نور» أقوى حملة إعلانية في مصر .. وتتصدر القمة بلا منازع

تتواصل أصداء نجاح مشروع نور -أحدث المشروعات العقارية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة- وصنف موقع دولي الحملة الإعلانية لـ"نور" كأقوى حملة إعلانية في مصر، مؤكدًا أن الحملة الترويجية لمدينة نور «أخذت القمة بعيداً»، وساهمت في توسيع حصة المجموعة من المبيعات بما يتراوح من 30 إلى 40% من السوق.

وقال موقع https://insiteooh.com المتخصص في تحليل الحملات الإعلانية الخارجية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، إن الحملات الإعلانية للشركات العقارية في مصر كانت تسير بشكل جيد إلى أن تم إطلاق مشروع مدينة نور، حيث أفسدت حملة نور فرحة شركات التطوير العقاري الأخرى بتصدر واجهة الأحداث في السوق المصرية، وانقلبت المعادلة لصالح مجموعة طلعت مصطفي القابضة.

الحملة الترويجية لمدينة نور

أضاف في تقريره الخاص بتحليل قوة الحملات الإعلانية الخارجية للشركات في مصر خلال شهر يونيو 2021، أنه من الطبيعي أن تكون هناك حملة في مقدمة الحملات وعلى رأسها، لكن ما فعلته الحملة الترويجية لمدينة نور «أخذت القمة بعيداً».

وحقق مشروع مدينة "نور" أمام العاصمة الإدارية الجديدة مبيعات غير مسبوقة تزيد على 15 مليار جنيه خلال نحو 21 يوماً فقط، لتصبح أعلى مبيعات حققها مطور عقاري في مصر عند إطلاق مشروع لأول مرة، نتيجة معدلات الطلب غير المسبوقة من عملاء المجموعة الحاليين والجدد، وذلك بفضل إجراء المجموعة دراسة مفصلة للسوق وفهمها لاحتياجات الشريحة المستهدفة من المستخدمين النهائيين والمستثمرين طويلي الأجل على مستوى الاقتصاد الكلي ثم توفير وحدات متنوعة بخطط سداد جذابة وتنافسية للغاية لفترات تصل إلى 5 أو 10 أو 15 عام.

الحملة الترويجية لمدينة نور

وتتوقع مجموعة طلعت مصطفى تحقيق مبيعات تقارب نحو 30 مليار جنيه خلال عام 2021، وبلغت مبيعات المجموعة غير المثبتة حتى 30 يونيو 2021 نحو 63 مليار جنيه، وهو ما يمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة وغير المثبتة بين شركات التطوير والاستثمار العقاري المصرية، مما يعزز من وضوح رؤية إيرادات وأرباح الشركة على المدى المتوسط والتي سيتم إثباتها كإيرادات وأرباح خلال فترة الـ5 سنوات المقبلة.

الحملة الترويجية لمدينة نور

ويعد مشروع نور أحدث مشروعات مجموعة طلعت مصطفى بإجمالي استثمارات نصف تريليون جنيه على مساحة 5 آلاف فدان أمام العاصمة الإدارية الجديدة، وهو أول مدينة ذكية خضراء في مصر، وستضُم أحدث التقنيات الموجودة في العالم، وستمثل نقلة نوعية في الفكر التخطيطي من خلال التعاون مع أكبر الشركات والمكاتب العالمية المتخصصة في تطوير المدن الذكية ، لتكون بمثابة نقلة نوعية في خارطة التطوير العقاري بمصر.

الحملة الترويجية لمدينة نور

الحملة الترويجية لمدينة نور

الحملة الترويجية لمدينة نور