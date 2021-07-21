27 يوليو الجاري.. افتتاح معرض براح لـ عبد العزيز الجندى بقاعة الباب سليم

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان عبد العزيز الجندى، الذى يحمل عنوان (براح)، بقاعة الباب سليم، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو الجارى.

والفنان عبد العزيز الجندى، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك شعبة الرسوم المتحركة وفن الكتاب جامعة حلوان 1991 وماجستير بعنوان (الخصائص الفنية للرسوم الصحفية بمجلة صباح الخير) فى الجرافيك 1996، ودكتوراه بعنوان (الهوية العربية للشخصية المرسومة فى كتب الأطفال) 2001.

وقدم العديد من المعارض الفردية والجماعية، كما أنه شارك فى المعارض الدولية والتي منها - ترينالى القاهرة الدولي الثالث لفن الجرافيك 2000، ومعرض لشباب الفنانين فى الجرافيك بالأكاديمية المصرية بروما 2000، وترينالى مصر الدولى الخامس لفن الجرافيك 2006، والمعرض الثالث للفن المصرى المعاصر بليبيا مايو 2010، ومعرض (ملتقى جسر) بقاعة (الصيرفى مول) بجدة - السعودية مايو 2010.

وحصل على العديد من الجوائز التى منها، لجائزة البرونزية مناصفة بمهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية عام 1993 عن فيلم (الختم) رسوم متحركة.

- المركز الثانى حفر من المجلس الأعلى للشباب والرياضة 1997.

- شهادة صالون الشباب التاسع فى الحفر 1997.

- الجائزة الثالثة صالون الشباب العاشر 1998.

- الجائزة الثانية صالون الشباب الحادى عشر ( تصوير ) 1999.

- الجائزة الثالثة صالون الشباب الثانى عشر ( الجرافيك ) 2000.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 7 أغسطس المقبل.

يذكر أن الفنون المرئية هي مجموعة الفنون التي تهتم أساساً بإنتاج أعمال فنية تحتاج لتذوقها إلى الرؤية البصرية المحسوسة على اختلاف الوسائط المُستخدمة في إنتاجها فهي الأعمال الفنيّة التي تشغل حيّزاً من الفراغ كالرسم والتلوين والنحت (تأخذ شكلاً) وبالتالي يمكن قياس أبعادها بوحدات قياس المكان (كالمتر والمتر المربع) وهي بهذا تختلف عن الفنون الزمانيّة كالرقص والشعر والموسيقى والتي تقاس بوحدات قياس الزمن (الدقائق والثواني) لتصبح لدينا الفنون السبعة بجمع الفنون التشكيليّة والزمانيّة وتلك التي تحمل الصفتين معاً كالسينما (تشكيليّة/زمانيّة)، والفنون المرئية هو لفظ عام يشمل الفنون التشكيلية والفنون التعبيرية والفنون التطبيقية.