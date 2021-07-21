الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«واشنطن بوست»: انخفاض متوسط العمر المتوقع في أمريكا جراء وفيات كورونا

كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا

كشفت بيانات فيدرالية أمريكية نشرت اليوم الأربعاء انخفاض متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة بمقدار عام ونصف في عام 2020، وهو استمرار للانخفاض المقلق الذي لوحظ في النصف الأول من العام الماضي مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ويعكس هذا الانخفاض، الذي يعد الأكبر خلال عام واحد منذ الحرب العالمية الثانية، الخسائر المستمرة التي يتكبدها الأمريكيون جراء الوباء، لا سيما التأثير غير المتناسب لفيروس كورونا على المجتمعات الملونة، وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية التي أوردت البيانات على موقعها الإلكتروني اليوم.

وتشير البيانات، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الأمريكيين السود فقدوا 2.9 سنة من متوسط العمر المتوقع، بينما شهد اللاتينيون، الذين يتمتعون بمتوسط عمر أطول من غير اللاتينيين السود أو البيض، انخفاضًا بمقدار ثلاث سنوات، وكان الانخفاض بين البيض بمقدار 1.2 سنة.

وقالت آن كيس، أستاذ الاقتصاد والشؤون العامة بجامعة برينستون: "إنه أمر مروع، وهو ليس غير متوقع تمامًا بالنظر إلى ما رأيناه بالفعل بشأن معدلات الوفيات مع مرور العام، ولكن هذا لا يمنعها من أن تكون مروعة فقط ، خاصة بالنسبة للسود واللاتينيين".

وتظهر البيانات أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة - وهو مقياس موثوق به بشكل عام لصحة الأمة- لجموع سكان الولايات المتحدة انخفض من 78.8 سنة في 2019 إلى 77.3 سنة في 2020، وثلاثة أرباع هذا الانخفاض ناجم عن وفيات كوفيد-19.

وتقول معدة التقرير إليزابيث أرياس، العالمة بالمركز الوطني للإحصاءات الصحية، إن معدل الوفيات يميل إلى الاستقرار إلى حد ما من عام إلى آخر، وهذا هو السبب في أن عام 2020 كان "غير عادي للغاية". 

وأضافت: "منذ عام 1943 وحتى الآن، كانت التغيرات في متوسط العمر المتوقع سنويا بسيطة للغاية".

الولايات المتحدة كورونا واشنطن بوست وفيات كورونا

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