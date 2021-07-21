الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ثاني وثالث أيام العيد.. راغب علامة في ضيافة «كرارة» في "سهرانين"

كواليس ظهور راغب
كواليس ظهور راغب في سهرانين

يحل المطرب اللبناني راغب علامة ضيفًا على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

راغب علامة يتحدث عن مسيرته الفنية في سهرانين 

في حلقتي الأربعاء والخميس، يتحدث "علامة" عن مسيرته الفنية، وعلاقته بعدد من نجوم الفن، والمواقف الطريفة التي جمعته ببعضهم، على رأسهم الفنانة فيفي عبده التي غضبت منه بسبب جملة سمعتها منه بشكل غير صحيح، أيضا يروي راغب علامة ذكرياته مع والدته، وأبرز أحداث الطفولة، كما يقدم العديد من الأغنيات داخل الاستوديو على مسرح "سهرانين"، بتوزيع أوركسترا سينيكوب بقيادة المايسترو جورج قلتة.

راغب علامة في ضيافة كرارة

راغب علامة يهنأ جمهوره بعيد الأضحى

وهنأ الفنان اللبناني ​راغب علامة​ جمهوره بعيد الأضحي علي حسابة علي تويتر برسالة وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان حيث "مهما طال الليل، رح ترجع تشرق شمس الحقّ والأمل، ونرجع نفرح من جديد ونعيش الحياة بـحبّوبفرحة عيد. ينعاد على جميع الحبايب بالخير والصحّة والطمأنينة والأمان". 

أخر أعمال راغب علامة 

ويشار إلي أن أخر أعمال راغب علامة أغنية بعنوان "​يا شعب زايد​"، مقدمًا إياها لقادة دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة وشعبها، ونشر مقطعًا من الأغنية في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي معلقًا: "إنها إمارات المحبة إنها إمارات التسامح والتطور والسلام. ‏هذا بعض مما في قلبي تجاه شعب زايد الحبيب وقادة الإمارات الكبار".

مواعيد عرض برنامج سهرانين 

يشار إلي أن برنامج سهرانين يقدمه الفنان أمير كرارة ويحقق البرنامج نسب مشاهدة كبيرة ويعرض على قناة ON يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع في الساعة 10 مساء، ويستضيف خلال مقدم البرنامج المجوم المصريين والعرب ليتحدثوا عن العددي من التفاصيل والكواليس الخاصة بمسيرتهم الفنية والحياتية في جو من البهجة.

راغب علامة لبنان سهرانين أمير كرارة قناة اون

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