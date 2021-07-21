النيران تلتهم غابات سيبيريا في أسوأ موجة حرائق

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن سيبيريا تتعرض لموجة حر غير مسبوقة مع انتشار حرائق الغابات.



وتابعت أنه في كل صباح ومساء خلال الأيام القليلة الماضية ، كانت تحولات القرويين الشباب تتجه إلى غابة التايجا حول تيريوت بمهمة تبدو مستحيلة وهي إخماد الحرائق المستعرة التي اشتعلت على مسافة أقرب فأكثر لمدة شهر ، والتي تغطي هذه القرية الشرقية النائية في سيبيريا في ضباب لاذع.

وحتى الآن، لم ينجح الكثير في ظل أسوأ موسم حرائق غابات في الذاكرة ، وتعهد السكان المحليون بالدفاع عن قريتهم حتى النهاية ، وإرسال الأطفال الصغار لحمايتهم من الضباب الدخاني أثناء بقائهم في مواجهة ألسنة اللهب.

وتسببت حرائق الغابات غير العادية ، التي احترقت بالفعل في دمار 1.5 مليون هكتار (3.7 مليون فدان) من الأراضي في شمال شرق سيبيريا وإطلاق الضباب الدخاني الخانق عبر منطقة ياقوتيا الروسية ، حيث وصف المسؤولون طقس الصيف هذا بأنه الأكثر جفافاً خلال الـ 150 عامًا الماضية.

ويأتي ذلك بعد خمس سنوات من الصيف الحار ، والتي ، وفقًا للقرويين ، حولت الغابات والحقول المحيطة إلى صندوق بارود.

وقال أحد السكان إن أملهم الرئيسي كان أن تجلب الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع إلى منطقتهم ، التي تقع على بعد أكثر من 400 ميل من مدينة ياكوتسك عبر غابات التايجا أو الغابات الثلجية.

وتمت تغطية أكثر من 50 مستوطنة بالضباب الدخاني ، مما أدى بشكل دوري إلى إيقاف العمليات في مطار ياقوتيا الرئيسي وتعطيل حركة المرور النهرية.

ودفع الحجم غير المسبوق للحرائق السكان المحليين للانضمام إلى فرق الإطفاء المساعدة.

وقال إيفان نيكيفوروف ، أحد سكان ياكوتسك ، عاصمة ياقوتيا ، الذي انضم إلى فرقة إطفاء متطوعة لأول مرة هذا العام: "هذه منازلنا و غاباتنا وشعبنا، أقاربنا يتنفسون الضباب الدخاني، لم أستطع الوقوف صامتا ".

ويحوم الضباب الدخاني الخانق منذ أيام فوق المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 280 ألف نسمة ، حيث تم تحذير السكان بالبقاء في منازلهم.

وألقى السكان المحليون باللوم على عوامل مختلفة في الحرائق ، من أزمة المناخ إلى ضعف الاستعداد الحكومي ، إلى حظر تطهير العشب الجاف ، وخفض الميزانية لخدمات الغابات.

وقال نيكولاي فيرخوفوف ، وهو مواطن من سريدنيكوليمسك ، وهي قرية تقع على نهر كوليما على بعد أكثر من 750 ميلاً من ياكوتسك: “لم يكن هناك صيف مع مثل هذه الحرائق الكبيرة، لكن في العام الماضي كادت قرية في منطقتي تحترق”.



وأشار إلى أن التخفيضات في الميزانية لخدمات حراس الغابات والفساد يمكن أن يلعب دورًا في الحرائق.

وتابع: "في ياكوتسك نفسها ، يتزايد موسم الحرائق بشكل كبير منذ عام 2018، وكان هذا العام فظيعًا بشكل لا يصدق فهناك أجزاء هائلة من الغابة مشتعلة إنه مدخن للغاية بحيث يصعب التنفس وعيناك تدمعان".