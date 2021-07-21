«التاسة والعشري».. أصحاب «كفاية بجي» الشهيرة على السوشيال ميديا: «هدفنا نفرح الناس»

“فيديوهات عفوية ولم نكن نعرف أنها ستنتشر كل هذا الانتشار الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي”.. كلمات بدأ بها الحاج محمد التاسة والحاج صديق العشري، المقيمان بقرية روينة بمحافظة كفر الشيخ حديثهما مع "الدستور" في أول لقاء معهما، بعد ما تصدرت الفيديوهات الخاصة بهم السوشيال ميديا.

التاسة وصديق

استطاعا الرجلان ببساطتهما وبلهجتهما الريفية البسيطة ووسط الأراضي الزراعية حيث مقر عملهما، إضحاك الملايين وتصدر مواقع التواصل، مستخدمين في ذلك أبسط الأدوات ولا سيما مقولة "كمان واحدة.. كفاية بجى" والتي يستخدمها معظم رواد مواقع التواصل في الكوميكس المضحكة مرافقين معها صورة الرجلين بالجلباب الفلاحي.

التاسة وصديق

وأكد الحاج محمد التاسة، أنه لم يكن يعلم أن تلك الفيديوهات ستحقق هذا الانتشار الكبير وتحصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إنه استقبل ذلك بفرحة لأن غايته هو إدخال السرور والفرح على قلوب الناس.

التاسة وصديق

ومن جانبه، قال الحاج صديق العشري، أنهما حاليا أصبح لهما جمهور كبير يتابع الفيديوهات الخاصة بهما، بل وأنه يأتي إليهما العديد من المواطنين للتصوير معهما، وأنهما قد توقفا لبعض الوقت خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، وأنهما سوف يقومان خلال الفترة المقبلة بتطوير الأداء والعمل على إدخال عنصر نسائي معهما في شيء أقرب للمسرحيات الكوميدية.

وأضاف أن هدفنا من هذا المحتوى هو إدخال السرور إلى قلب الناس، مشيرا إلى أنهما لديهما متابعين من دول كثيرة في العالم، ولاسيما الدول العربية يقومون بالاتصال بهما والتحدث معهما بهدف الضحك.