الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«التاسة والعشري».. أصحاب «كفاية بجي» الشهيرة على السوشيال ميديا: «هدفنا نفرح الناس»

التاسة وصديق
التاسة وصديق

“فيديوهات عفوية ولم نكن نعرف أنها ستنتشر كل هذا الانتشار الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي”.. كلمات بدأ بها الحاج محمد التاسة والحاج صديق العشري، المقيمان بقرية روينة بمحافظة كفر الشيخ حديثهما مع "الدستور" في أول لقاء معهما، بعد ما تصدرت الفيديوهات الخاصة بهم السوشيال ميديا.

B612_20210721_131745_778
التاسة وصديق

استطاعا الرجلان ببساطتهما وبلهجتهما الريفية البسيطة ووسط الأراضي الزراعية حيث مقر عملهما، إضحاك الملايين وتصدر مواقع التواصل، مستخدمين في ذلك أبسط الأدوات ولا سيما مقولة "كمان واحدة.. كفاية بجى" والتي يستخدمها معظم رواد مواقع التواصل في الكوميكس المضحكة مرافقين معها صورة الرجلين بالجلباب الفلاحي.

B612_20210721_131510_040
التاسة وصديق

وأكد الحاج محمد التاسة، أنه لم يكن يعلم أن تلك الفيديوهات ستحقق هذا الانتشار الكبير وتحصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إنه استقبل ذلك بفرحة لأن غايته هو إدخال السرور والفرح على قلوب الناس.

B612_20210721_131653_905
التاسة وصديق

ومن جانبه، قال الحاج صديق العشري، أنهما حاليا أصبح لهما جمهور كبير يتابع الفيديوهات الخاصة بهما، بل وأنه يأتي إليهما العديد من المواطنين للتصوير معهما، وأنهما قد توقفا لبعض الوقت خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا، وأنهما سوف يقومان خلال الفترة المقبلة بتطوير الأداء والعمل على إدخال عنصر نسائي معهما في شيء أقرب للمسرحيات الكوميدية.

وأضاف أن هدفنا من هذا المحتوى هو إدخال السرور إلى قلب الناس، مشيرا إلى أنهما لديهما متابعين من دول كثيرة في العالم، ولاسيما الدول العربية يقومون بالاتصال بهما والتحدث معهما بهدف الضحك.

التاسة صديق العشري روينة كفر الشيخ تريند

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: لا يمكن خفض خطر الإصابة بكورونا إلى الصفر فى أوليمبياد طوكيو

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

«البترول»: نتائج عينات البنزين بمحطات الوقود مطابقة للمواصفات

خروج ياسمين عبدالعزيز من العناية المركزة.. وجمهورها: «الحمد لله»

توجيه عاجل من وزيرة الصحة لمنع وصول سلالة «دلتا» إلى مصر

حبس المتهمين بحيازة أقراص مخدرة بمطار القاهرة 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

علاقة الهجرة بالثقافة والهوية

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 