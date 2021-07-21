الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 16 حالة تعدٍّ بمركز الواسطى فى بنى سويف

حملة إزالة
حملة إزالة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، ضرورة منع كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة  خلال أيام عيد الأضحى والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضى الزراعية.

وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أي شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كل المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير حماية الأراضى بمديرية الزراعة وعرضه المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، حيث تضمن التقرير الإشارة إلى إزالة 16 حالة تعد "في المهد" على مساحة 16 قيراطًا بمركز الواسطى وبالتنسيق بين الوحدة المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة وإدارة الواسطى.

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية  أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمراررفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وكانت مديرية الزراعة قد أتمت استعداداتها ضمن خطة المحافظة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة متصلة بغرفة عمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أي تعديات على الأراضى الزراعية قد تحدث استغلالًا لإجازة العيد.

وفى سياق منفصل وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برفع درجة الاستعداد وتكثيف العمل بجميع القطاعات الخدمية خلال عيد الأضحى المبارك، مع تواجد المسئولين التنفيذيين، وتفعيل غرف العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أي شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها.

بني سويف محافظة عيد الأضحى وزارة الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية الدكتور محمد هاني غنيم

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