«الجارديان»: الفيضانات تهدد حياة الملايين في الصين

ضربت أمطار غزيرة على غير العادة وفيضانات مقاطعة هينان الصينية ، مما أدى إلى انفجار ضفاف الأنهار وإغراق السدود ونظام النقل العام وتهديد حياة عشرات الملايين.



وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد لقى 12 شخصا مصرعهم فى عاصمة المقاطعة تشنجتشو ، حيث سقط أكثر من 20 سم (7.8 بوصة) من الأمطار فى ساعة واحدة يوم الثلاثاء.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، يوم الأربعاء نقلا عن الحكومة المحلية أن نحو 100 ألف شخص نقلوا إلى الملاجئ.



وأدى هطول الأمطار إلى إغلاق نظام مترو الأنفاق في المدينة ، وترك الركاب محاصرين في مياه بلغ ارتفاعها حتى الخصر.



وقال مقر السيطرة على الفيضانات في مدينة تشنجتشو إن تخزين المياه في خزان Guojiazui كان في "خطر كبير" بعد فشل السد في حجب المياه وأن الحكومة المحلية أمرت بالإخلاء.



وفي مدينة لويانج، قالت السلطات المحلية إن هطول الأمطار تسبب في اختراق يبلغ ارتفاعه 20 مترًا في سد ييهيتان ، وأن السد "يمكن أن ينهار في أي وقت".



وأضافت السلطات أنه تم إرسال فرقة من الجيش الصيني إلى الموقع لمحاربة الفيضانات وتنفيذ عمليات الإنقاذ.



وبدأت الأمطار الغزيرة في خنان في 17 يوليو، وأصدرت سلطات الأرصاد الجوية ، الثلاثاء ، أعلى مستوى تحذير للمقاطعة ، وتوقعت الأرصاد الصينية المزيد من الأمطار الغزيرة.



ومن السبت إلى الثلاثاء ، أبلغت 3535 محطة أرصاد جوية في خنان ، إحدى أكثر مقاطعات الصين اكتظاظًا بالسكان والتي يبلغ عدد سكانها 94 مليون نسمة ، عن هطول أمطار تجاوز 5 سم، وقالت السلطات إنه من بين 1614 محطة مسجلة فوق 10 سم و 151 فوق 25 سم.



وتُظهر اللقطات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين تأثر معبد شاولين المشهور عالميًا والمعروف بفنون الدفاع عن النفس والمواقع الثقافية الأخرى بشدة.



ودعا المئات من السكان المحاصرين في خنان للمساعدة عبر الإنترنت لأن الفيضانات تقطع الكهرباء عن منازلهم.



وتعد الفيضانات شائعة في موسم الأمطار في الصين ، لكن تأثيرها ساء على مدى عقود ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحضر السريع في الصين وأزمة المناخ العالمية.

وأكدت الصحيفة أن هذه التغيرات حدثت بعد أحداث مناخية قاسية في أجزاء كثيرة من الصين هذا الصيف، واضطر مئات الآلاف من السكان في مقاطعة سيتشوان إلى إعادة توطينهم هذا الشهر بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية.

في يونيو، شهدت مدينة هوتان ، الواقعة في أقصى غرب شينجيانج، هطول أمطار قياسية ، مما دفع أحد السكان إلى التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي بأن "هطول الأمطار هذا الشهر يعادل إجمالي هطول الأمطار في العامين الماضيين".

وقالت منظمة السلام الأخضر إن مخاطر الطقس القاسي أصبحت الآن في أعلى مستوياتها في الصين في مراكز المدن المكتظة بالسكان ، لكنها كانت تنمو أيضًا بسرعة في ضواحي المدن الكبيرة بسبب التوسع الحضري السريع.

وقال ليو جونيان ، من منظمة السلام الأخضر الدولية ، لوسائل الإعلام الصينية: "بسبب كثافة السكان والبنية التحتية والنشاط الاقتصادي ، فإن التعرض للمخاطر المناخية وقابليتها للتأثر يكون أعلى في المناطق الحضرية، حيث تعد المدن قطاعًا مهمًا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ، والتي تمثل حوالي 70٪ من إجمالي الانبعاثات ".