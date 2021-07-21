لمنع الانتكاسة.. «التضامن» تطلق برنامج العلاج النهاري لحماية متعافي الإدمان

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الخط الساخن يقوم بالشراكة مع المنظومة العلاجية بمستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية ببرنامج “الرعاية النهارية” لمجموعة من المتعافين وأسرهم، تأكيداً على الدور المحور للأسرة فى العلاج والمتابعة، حيث أن للأسرة دوراً كبيراً فى تقليل الانتكاسة واستمرارية العلاج.

أهداف برنامج الرعاية النهارية

واكد الصندوق عبر موقعه الالكتروني، ان البرنامج يهدف إلى حماية المريض المعافى من الانتكاسة بسبب عودته للاختلاط بأصدقاء السوء وتأهيله على إعادة جسور التفاهم بينه وبين أسرته والمجتمع المحيط به لتسهيل عودته إلى الحياة العملية واكتساب القدرة على التعامل الإيجابي مع المجتمع بعد العلاج.

وأشار الى أن المتعافين يترددون على المستشفى 4 أيام أسبوعياً، وتقدم لهم جلسات محادثات ومحاورات وأنشطة ترفيهية تستغرق اليوم بأكمله نهاراً.​

استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال العيد

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتلقي الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.



وأشار الصندوق الى انه يتم تقديم خدمات علاجية ومجموعة من الإجراءات العلاجية لوقف التدهور العضوي والنفسي الناتج عن التعاطي.

وتتنوع الخدمات العلاجية التي تقدم من خلال الخط الساخن:-

- علاج طبى ويشتمل على علاج أعراض الانسحاب و تطهير الجسم من السموم.

-علاج نفسى ويشتمل على علاج نفسى فردى، و نفسى جمعي، مقابلات دافعية، علاج تبصيري، علاج نفسى سلوكي معرفي، يتم من خلاله توظيف وإيجاد الإيجابية وتدريب المرضى على تعديل أفكارهم تجاه تعاطى المخدرات واستعادة ثقتهم فى أنفسهم ، وتصحيح صورة الذات، وتقييم القدرات الحقيقية، بالإضافة إلى تعلم سلوكيات أخرى.