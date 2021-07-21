«النقل الجوي»: غالبية المسافرين يشعرون بالإحباط بسبب بروتوكولات كورونا

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أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، أنه بناءً على أحدث استطلاع للمسافرين أجري في مايو، فإن معظم المسافرين جواً واثقون من سلامة السفر الجوي ويدعمون ارتداء الأقنعة على المدى القريب، ومع ذلك يشعر الغالبية أيضًا بالإحباط بسبب "عامل الإزعاج" حول بروتوكولات "كوفيد 19"، بما في ذلك الارتباك وعدم اليقين بشأن قواعد السفر ومتطلبات الاختبار وتكاليف الاختبار المفرطة.

أظهر الاستطلاع الذي شمل 4700 مسافر في 11 سوقًا حول العالم ما يلي:

يعتقد 85% أن الطائرات يتم تنظيفها وتطهيرها تمامًا

يوافق 65% من المستطلعين على أن هواء الطائرة نظيف مثل غرفة العمليات

من بين أولئك الذين سافروا منذ يونيو 2020، شعر 86% بالأمان على متن الطائرة بسبب إجراءات COVID-19:

يعتقد 89% أن الإجراءات الوقائية يتم تنفيذها بشكل جيد

يعتقد 90% أن موظفي شركات الطيران يقومون بعمل جيد في تطبيق الإجراءات

يؤيد الركاب بشدة ارتداء القناع على متن الطائرة 83% والتطبيق الصارم لقواعد القناع 86%، لكن الغالبية تعتقد أيضًا أنه يجب إنهاءمتطلبات القناع في أقرب وقت ممكن.

يدرك المسافرون جواً ويقدرون تدابير السلامة الموضوعة لتقليل مخاطر انتقال COVID-19 أثناء السفر الجوي، وهم يؤيدون استمرار هذهالإجراءات طالما كان ذلك ضروريًا، لكنهم أيضًا لا يريدون أن تصبح الإجراءات دائمة، في غضون ذلك، نحتاج جميعًا إلى احترام القواعد وسلامة الركاب الآخرين.

قال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: إنه من غير المقبول أن تتضاعف حوادث الركاب الجامحة مقارنة بعام 2019، والزيادة في السلوك المسئ جسديًا هي سبب خاص يدعو إلى القلق الشديد.

في الوقت نفسه، يقر المشاركون بأنهم يعانون من القواعد والمتطلبات المتعلقة بـ COVID وأن هذا يؤثر على رغبتهم في السفر:

يعتقد 70% أن القواعد والأعمال الورقية المصاحبة تمثل تحديًا للفهم

يرى 67% أن ترتيب الاختبارات أمر صعب

يوافق 89% على الحكومات أن تقوم بتوحيد التطعيمات / شهادات الاختبار

وأضاف قال والش، أنه يجب أن تكون هذه الاستجابات بمثابة جرس إنذار للحكومات التي يتعين عليها القيام بعمل أفضل في الاستعداد لاستئناف العمل، ما يقربمن ثلثي المستجيبين يخططون لاستئناف السفر في غضون بضعة أشهر من احتواء الوباء (وفتح الحدود)، وبحلول ستة أشهر، يتوقع 85% تقريبًا العودة للسفر لتجنب اكتظاظ المطارات وسلطات مراقبة الحدود، يتعين على الحكومات الموافقة على استبدال العمليات الورقية بالحلول الرقمية مثل بطاقة السفر الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) لتوثيق اللقاحات والاختبار.

وتابع أنه يحب تسعة من كل عشرة مشاركين تقريبًا فكرة استخدام تطبيق جوال لتخزين بيانات اعتماد صحة السفر الخاصة بهم ويدعم 87% نظامًارقميًا آمنًا لإدارة بيانات الاعتماد الصحية، ومع ذلك يقول 75% إنهم لن يستخدموا تطبيقًا إلا إذا كان لديهم سيطرة كاملة على بيانات “اللقاح/ الاختبار” الخاصة بهم.

وأكد: “يمكّن برنامج IATA Travel Pass المسافرين من تلقي معلوماتهم الصحية وتخزينها ومشاركتها مع الحكومات وشركات الطيران، لكنهم دائمًا ما يتحكمون في المعلومات الموجودة على أجهزتهم المحمولة، لقد حان الوقت الآن لكي تسهل الحكومات الحلول الرقمية مثل جواز سفر IATA لتجنب الفوضى في المطارات مع بدء السفر بالعودة”.