ننشر تحريات «الرقابة الإدارية» في اتهام صاحبة مركز تعليمي بعرض رشوة على مسؤول بـ«التعليم»

تستعرض “الدستور” في هذا التقرير تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة اتهام صاحبة مركز خدمات تعليم وتدريب بعرض 500 ألف جنيه رشوة على مدير الإدارة القانونية بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مقابل اعتماد تمثيلها كجهة لاعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية في مصر واعتماد زيادة مصروفات مدرسة أخرى (شراكتها).



حملت القضية رقم ٢٢٠٧٤/ ١٩ لسنة ۲۰۲۱ جنایات مدينة نصر أول والمقيدة برقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢١ کلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم ٦٥٨ لسنة ۲۰۲۱ حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم ١٦٤ لسنة۲۰۲۱ جنایات أمن الدولة العليا.



التحريات

جاء بأقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية - بتلقيه بلاغ الشاهد الأول والذي أكدت تحرياته صحته؛فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات بينه والمتهمة، ونفاذا لذلك سجل محادثات ولقاء بينهما بتاريخ ۲۰۲۱/۱/۱۸ بمقهى عرضت عليه المتهمة خلاله خمسمائة ألف جنيه. على سبيل الرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته واعتماد مؤسسة "أيرك التعليمية" كجهة اعتماد الشهادات الدبلومة الأمريكية ولاعتماد زیادة المصاريف في مدرسة السليمانية الدولية بالجيزة المالكة فيها.

وأضاف أنهما اتفقا على التقابل بتاریخ ۲۰۲۱/۱/۲۰ لتسليمه جزءا من المبلغ المعروض، فاستصدر إذن من النيابة العامة لضبط المتهمة حال أو عقب تقديمها للرشوة؛ أنفذه بضبطها عقب تقديمها مبلغ مائتين ألف جنيه للشاهد الأول، مسجلا مجريات تقديم مبلغ الرشوة والضبط.



جاء في قرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات " ل.ا" "محبوسة" السن 65 - صاحبة مركز خدمات تعليم وتدريب لأنها خلال الفترة من ۲۰۲۰/۱۲/۱ حتی ۲۰۲۱/۱/۲۰ بدائرة مدينة نصر أول محافظة القاهرة عرضت رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرضت على" أ. ج" مدير الإدارة القانونية بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل اعتماد "مؤسسة أيرك" تمثيلها كجهة لاعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية في مصر واعتماد زيادة مصروفات مدرسة السليمانية الدولية شراكتها بالمخالفة للوائح المنظمة لذلك، لكن الموظف العمومي لم يقبلها منها.

أقوال الموظف



جاء بأقوال "أ.ج"، 43 سنة، مدير الإدارة القانونية بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باختصاصه بفحص أوراق الجهات المعتمدة للشهادات الصادرة من مدارس "الدبلومة الأمريكية" داخل مصر وعرضها على لجنة شئون المدارس الدولية - بصفته أمین اللجنة. ومن ضمنها مؤسسة تعليمية التي تديرها المتهمة والتي تسعى لتوفيق أوضاع المؤسسة في ضوء قرار وزير التربية والتعليم رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠١٤.

وأضاف بتردد المتهمة عليه بمكتبه وتقابلهما بمقهى بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/، إذ عرضت عليه المتهمة مبلغ 500 ألف جنيه ونسبة من أرباح المدارس التي تتبعها، على سبيل الرشوة، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته واعتماد مؤسستها التعليمية كجهة اعتماد للشهادات الخاصة بالدبلومة الأمريكية في مصر من المدارس التابعة لها.

الإبلاغ عن واقعة الرشوة



وأوضح أنه أبلغ الشاهد الثاني بالواقعة والذي طلب منه مسايرتها، فتقابل مع المتهمة بمقهى بتاریخ ۲۰۲۰/۱/۱۸ ودار بينهما حوار مسجل، تضمن عرضها عليه المبلغ ونسبة الأرباح المار بيانهما لذات المقابل، وكذا لاعتماد زيادة مصروفات مدرسة السليمانية الدولية (المتهمة شريكة فيها)، على أن تسدد من المبلغ المعروض دفعة مقدمة مبلغ مائتين ألف جنيه.



وأنهى باتفاقهما على التقابل بذات المقهى بتاريخ ۲۰۲۰/۱/۲۰ لتسليمه جزء من المبلغ المعروض فجمعهما لذلك لقاء - مسجل - في التاريخ المحدد قدمت له خلاله المتهمة مبلغ مائتين ألف جنيه كجزء من الرشوة المعروضة عليه فضبطها عضو هيئة الرقابة الإدارية.