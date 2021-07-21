«شيطاني غلبني».. لماذا تصدرت أسما شريف منير تريند السوشيال ميديا؟

تصدرت أسما شريف منير، تريند مواقع السوشيال ميديا، كما تصدرت محركات البحث، وذلك بعد أن نشرت صورة لها بملابس مكشوفة، بدت فيها أنها خسرت الكثير من وزنها، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، كما اعتادت على مدار الأيام الماضية منذ ظهورها، حيث تتواصل مع المتابعين لها بمنشورات مختلفة وصور باطلالات متنوعة لها، كما تشاركهم كل ما يحدث في حياتها.

سبب حذف أسما شريف منير صورتها

جدل كبير أثارته أسما شريف منير عقب حذفها الصورة، وذلك بعد تعليقات كثيرة من المتابعين لها هاجموها فيها، وطلبوا منها أن تلتزم بالدين وتعاليمه وأن تحذف هذه الصورة التي ظهرت فيها بملابس جريئة وهو ما حدث بالفعل.

أعلنت الإعلامية أسما شريف منير، أمس الثلاثاء، عدم نشر صور خاصة تظهر من خلالها بملابس مكشوفة على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاصيل تصدر أسما شريف منير تريند جوجل

وقالت أسما شريف منير عبر موقع الصور الشهير انستجرام: "مسحت الصورة اللي فاتت وقلت أنزل دي، بس عشان ساعات شيطاني بيغلبني زي باقي البشر وساعات بحس بالذات بعد ما خسيت أني عايزة ألبس لبس حلو وبناتي كده وأفرح أني بقى شكله حلو عليا بس الصح صح مش هقاوح".

وأضافت أسما شريف منير: "أنا أصلاً مش بحب ألبس لبس مكشوف في العادي بس انجرفت ورا الدنيا اللي مش باقية، فهقاوم الإحساس ده وهركز مع نفسي وفي لبسي أكتر".

تابعت أسما شريف منير: "هحاول أنقي لبس يكون معتدل وحلو عشان أشجع نفسي والبنات اللي متابعني إنهم يلبسوا لبس حلو في نفس الوقت مش مفتوح، مش عيب أن الواحد يعترف بغلطه وطول الوقت يحاول إنه يبقى أحسن، وبشكر المتابعين اللي لفتوا نظري بطريقة ذوق".

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واختتمت أسما شريف منير: "كل سنة وأنتم طيبين وحبايبي ودعمي، ربنا يفرح قلبنا كلنا ويهدينا بحبكم".

وعقب نشرها هذا المنشور على انستجرام، علق المتابعون لها بتعليقات مشجعة على استكمال هذه الخطوة وعدم ارتداء هذه الازياء المكشوفة مرة أخرى.