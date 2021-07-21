مدير مجازر بالقليوبية: إعدام كبدة 7 أضاحي لإصابتها بالديدان الكبدية

قال الدكتور محمد شوق مدير إدارة المجازر بالقليوبية، إنه تم إعدام كبدة 7 أضاحي بمجازر القليوبية (أبقار وأغنام) لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، لإصابتها بالديدان الكبدية والخراريج، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف شوق، أن مجازر محافظة القليوبية البالغ عددها 30 مجزرا واصلت فتح أبوابها بالمجان لاستقبال الأضاحي، مشيرا إلى أن الأضاحي بمجزر شبرا شهاب يتم توزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أنه تم رفض 5 ذبائح ضأن على مستوى المحافظة تم منعها من دخول المجازر من طبيب الإدخال بسبب النحافة والهزال.

وتفقد الدكتور محمد جوده مدير إدارة بنها البيطرية سير العمل بمجزري كفر سعد وكفر الجزار بمدينة بنها في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والفحص الذبائح قبل وبعد الذبح.

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية باستمرار المتابعات للاطمئنان على التزام المواطنين بالذبيح داخل المجازر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة ونظافة الشوارع.