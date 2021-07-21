الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير مجازر بالقليوبية: إعدام كبدة 7 أضاحي لإصابتها بالديدان الكبدية

إعدام كبدة 7 أضاحي
إعدام كبدة 7 أضاحي

قال الدكتور محمد شوق مدير إدارة المجازر بالقليوبية، إنه تم إعدام  كبدة 7 أضاحي بمجازر القليوبية (أبقار وأغنام) لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، لإصابتها بالديدان الكبدية والخراريج، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف شوق، أن مجازر محافظة القليوبية البالغ عددها 30 مجزرا واصلت فتح أبوابها بالمجان لاستقبال الأضاحي، مشيرا إلى أن الأضاحي بمجزر شبرا شهاب يتم توزيعها على المواطنين الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أنه تم رفض 5 ذبائح ضأن على مستوى المحافظة تم منعها من دخول المجازر من طبيب الإدخال بسبب النحافة والهزال.

وتفقد الدكتور محمد جوده مدير إدارة بنها البيطرية سير العمل بمجزري كفر سعد وكفر الجزار بمدينة بنها في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والفحص الذبائح قبل وبعد الذبح.

ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية باستمرار المتابعات للاطمئنان على التزام المواطنين بالذبيح داخل المجازر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة ونظافة الشوارع.

محافظة القليوبية ابقار اللواء عبد الحميد الهجان رفع درجة الاستعداد التطهير والتعقيم الصحة العامة الأضاحي حفاظا على الصحة العامة عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: لا يمكن خفض خطر الإصابة بكورونا إلى الصفر فى أوليمبياد طوكيو

مصر تعرب عن قلقها بشأن تغيير وضعية منطقة فاروشا بقبرص

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

«الصحة» تعلن استمرار استقبال مرضى ضمور العضلات فى 3 مستشفيات و24 مركزًا

سفارة الصين بالقاهرة: بكين تدعم مصر بقوة في مواصلة استكشاف مسار التنمية المناسب لظروفها

أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

علاقة الهجرة بالثقافة والهوية

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 