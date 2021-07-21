السياحة الداخلية تنجح في زيادة نسب الإشغال إلى 70% بفنادق جنوب سيناء

و تشهد تنوع كبير من الجنسيات المختلفة خلال العيد

قال سمير رشوان مدير أحد المنتجعات السياحية الكبرى بشرم الشيخ، إن الإشغالات في الوقت الحالي مرتفعة بشكل كبير وتصل إلى 70% وهي النسبة التي أقرتها الحكومة لإشغال الفنادق المصرية.

واكد رشوان لـ"الدستور"، أن إشغالات شرم الشيخ حاليا تشهد تنوع كبير من الجنسيات المختلفة بين أكرونيا والسعودية، بالإضافة لوصول نسبة من السياحه الروسية.

ونوه إلى أن السياحة الداخلية نجحت في زيادة نسب الإشغالات بفنادق جنوب سيناء خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن ارتفاع نسب الإشغالات بالفنادق يزيد بشكل تدريجي بفضل الإجراءات التي اتخاذتها الدولة المصرية.



يذكر أن وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة قد أطلقت الجزء الثاني حملة ترويجية وتسويقية بالسوق العربي على أهمالمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى وكبرى منصات البحث والحجز، تحت شعار "الصيف في مصر حكاية"، وذلك استثماراًللنجاح والنتائج الإيجابية التي حققها الجزء الأول من الحملة، والذي تم إطلاقه في الأسبوع الأول من مايو الماضي للترويج السياحي لمصرودعوة السائح العربي لزيارتها خلال موسم إجازات الصيف وعيد الأضحي المبارك.

وتضمن المحتوى الدعائي المصور التركيز على أهم مقومات مصر السياحية والأثرية من الطبيعة الخلابة والشواطي الرملية المميزة والأنشطةالسياحية المختلفة، والأماكن التي يتردد عليها السائح العربي،علاوة على إلقاء الضوء على بعض المناطق السياحية والأثرية الغير نمطية،ودعوة السائح العربي لزيارة المقصد السياحي المصري خاصة المهتمين بالسياحة والسفر والمغامرات والأنشطة البحرية وسياحة العائلاتوالسياحة الشبابية مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة.



