الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

و تشهد تنوع كبير من الجنسيات المختلفة خلال العيد

السياحة الداخلية تنجح في زيادة نسب الإشغال إلى 70% بفنادق جنوب سيناء

وفود سياحية إلى شرم
وفود سياحية إلى شرم الشيخ

قال سمير رشوان مدير أحد المنتجعات السياحية الكبرى بشرم الشيخ، إن الإشغالات في الوقت الحالي مرتفعة بشكل كبير وتصل إلى 70%  وهي النسبة التي أقرتها الحكومة لإشغال الفنادق المصرية.

واكد رشوان لـ"الدستور"، أن إشغالات شرم الشيخ حاليا تشهد تنوع كبير من الجنسيات المختلفة بين أكرونيا والسعودية، بالإضافة لوصول نسبة من السياحه الروسية.

ونوه إلى أن السياحة الداخلية نجحت في زيادة نسب الإشغالات بفنادق جنوب سيناء خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن ارتفاع نسب الإشغالات بالفنادق يزيد بشكل تدريجي بفضل الإجراءات التي اتخاذتها الدولة المصرية.
 

يذكر أن وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة قد أطلقت الجزء الثاني حملة ترويجية وتسويقية بالسوق العربي على أهمالمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى وكبرى منصات البحث والحجز، تحت شعار "الصيف في مصر حكاية"، وذلك استثماراًللنجاح والنتائج الإيجابية التي حققها الجزء الأول من الحملة، والذي تم إطلاقه في الأسبوع الأول من مايو الماضي للترويج السياحي لمصرودعوة السائح العربي لزيارتها خلال موسم إجازات الصيف وعيد الأضحي المبارك.

وتضمن المحتوى الدعائي المصور التركيز على أهم مقومات مصر السياحية والأثرية من الطبيعة الخلابة والشواطي الرملية المميزة والأنشطةالسياحية المختلفة، والأماكن التي يتردد عليها السائح العربي،علاوة على إلقاء الضوء على بعض المناطق السياحية والأثرية الغير نمطية،ودعوة السائح العربي لزيارة المقصد السياحي المصري خاصة المهتمين بالسياحة والسفر والمغامرات والأنشطة البحرية وسياحة العائلاتوالسياحة الشبابية مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة.


 

رشوان المصريين نجحوا زيادة نسب الإشغالات بفنادق جنوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: لا يمكن خفض خطر الإصابة بكورونا إلى الصفر فى أوليمبياد طوكيو

مصر تعرب عن قلقها بشأن تغيير وضعية منطقة فاروشا بقبرص

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

«الصحة» تعلن استمرار استقبال مرضى ضمور العضلات فى 3 مستشفيات و24 مركزًا

أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

سفارة الصين بالقاهرة: بكين تدعم مصر بقوة في مواصلة استكشاف مسار التنمية المناسب لظروفها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

علاقة الهجرة بالثقافة والهوية

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 