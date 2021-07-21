«البترول»: نتائج عينات البنزين بمحطات الوقود مطابقة للمواصفات

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد كلف مجموعات عمل تقوم بالمرور بشكل مفاجئ على محطات التموين والخدمة وجلب عينات من الوقود المتواجد بالمحطات والجاهز للبيع للمستهلكين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجميع عناصر منظومة النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية.

نتائج العينات مطابقة للمواصفات

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم سحب عينات من عدد من المحطات المتواجدة بمحافظات منطقة القاهرة الكبرى، وتم تحليلها بالمعامل التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وجاءت نتائجها مطابقة للمواصفات.

كما أكدت الوزارة أنه سيتم طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك مرور مجموعات على المحطات المتواجدة بمناطق كثيفة الاستهلاك المتوقع، هذا بالإضافة إلى أن المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، قد كلف بتشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول وجميع شركات توزيع المنتجات البترولية لمتابعة أرصدة واستهلاكات المواد البترولية التي بلغت كميات قياسية غير مسبوقة خلال فترة الإجازة والذي يمثل نجاح لوزارة البترول على قدرتها على استيعاب أقصى كميات من الاستهلاك من خلال عناصر المنظومة من تخزين وشحن ونقل وتوزيع المنتجات على محطات الوقود والذي يتم متابعته من خلال شاشات المتابعة المتواجدة بوزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركات التوزيع بشكل لحظي.

وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول، نفت الإثنين الماضي ما تردد من شائعات على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بوجود بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تموين السيارات.

وأكدت الهيئة عدم صحة هذه الشائعات، حيث يتم بصفة مستمرة ودائمة سحب عينات عشوائية من محطات الوقود وتحليلها، مشيرة إلى أن نتائج تحليل العينات التي تمت بالمعامل المختصة أكدت أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة درجة الجودة.

وأشارت الهيئة المصرية العامة للبترول، إلى أنه يتم تسليم شركات التسويق شهادات مطابقة معتمدة من شركات إنتاج البنزين بعد سحب عينات من مصدر إنتاجه وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم للشركات بحضور مسئولي شركات التسويق، وهو ما يؤكد صلاحية ودرجة اوكتان البنزين المسلم لشركات التسويق.

كما ناشدت الهيئة المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، وفي حالة وجود أي شكوي ضد أي محطة سرعة الإبلاغ عن هذه المحطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت قيامها بالغش.