الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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متابعو مي حلمي تعليقًا على ارتباطها بـ شاكوش: «سالكة»

مي حلمي وحسن شاكوش
مي حلمي وحسن شاكوش

أثارت الإعلامية مي حلمي الجدل خلال الأيام الماضية، بعد  انتشار التكهنات حول ارتباطها بالمعنى الشعبي حسن شاكوش، خاصًة بعدما ظهرت معه في أحد مطاعم إمبابة وهي ممسكة بيده، وتقدم له الطعام.

يأتي ذلك بعد إعلان الإعلامية إرتباطها عاطفيًا منذ أيام عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور" الإنستجرام"، دون أن تعلن أي تفاصيل عن الشخص أو هويته، معقبه:" مش عاوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين".

وطالبت" حلمي" متابعيها الدعاء لها بأن يكلل الله سعادتها التي تعيشها بالزواج عن قريب، قائله" يا رب أشوف كل الناس فرحانة أدى".

الأمر الذي تباينت ردود أفعال متابعيها على موقع التغريدات- تويتر-، فقالت نورهان أحمد، أنها تأمل أن تكون "مي" اختارت شخص جيد يليق بها، ويكون على نفس القدر من الثقافة والتعليم، معقبه:" يارب تكون كل أيامك سعادة وحب بس يكون دائم مش حب أي كلام ميكملش".

فيما أوضحت بريهان عادل، أنها تري أن النجم حسن شاكوش يلائم الإعلامية مي حلمي، لأن كلاهما يتمتع بحب الناس، والشهرة، ما يجعل حياتهم أفضل، متمنيه لهم سعادة كبيرة في حياتهم المستقبلية.

الأمر الذي اتفقت معه هدير وحيد، والت يغرت عبر موقع التواصل الاجتماعي- تويتر- قائله:" عملتها بنت الاهلي الحلوه الجميله ميكااااااا الف مليووون مبروووگ ي روح قلبي ربنا يسعدگ ياارب يريح قلبك ويكون عوض ربنا ليكي باركولها ودعولها دعوه حلوه من قلبكم يا اهلاويه بنتنا بتفرح #مي_حلمي_بتفرح".

فيما تسائل، أحمد السيد، عن زواج" مي" بالمغني محمد رشاد، لترد عليه إحدى المتابعات قائله:" الموضوع ده خلص من زمان الحمد لله دلوقتي ربنا كرمها وعوضها ادعيلها".

يأتي ذلك وسط انتظار متابعيها الإفصاح رسميًا عن ارتباطها بحسن شاكوش خلال الأيام المقبلة.

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مي حلمي وشاكوش
مي حلمي وشاكوش
مي حلمي
مي حلمي
مي عمر ومحمد رشاد
مي عمر ومحمد رشاد
ارتباط مي حلمي مي حلمي المطرب حسن شاكوش شاكوش تويتر متابعو مي حلمي

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