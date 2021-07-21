الأربعاء 21 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التأمينات» توضح إجراءات وخطوات صرف معاشات أغسطس من «محافظ المحمول»

محافظ المحمول
محافظ المحمول

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أغسطس المقبل، صرف المعاشات من خلال "محافظ" الهاتف المحمول لحوالي 10.5 مليون مستفيد، وذلك تيسيرا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية، أن الدولة تعمل على  التوجه نحو الميكنة وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.

إتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 

وأضاف أن الهيئة تعمل على إتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها على شبكة "1-2-3"، والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة ومنها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد كافة الاستحقاقات الحكومية وغيرها.

كيفية سحب المعاشات من محافظ التليفون المحمول


وعن سحب المعاشات من محافظ التليفون المحمول، أوضح انه يتم توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة إلكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها ،على أن تستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة المحمول وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين.

وأوضحت  الهيئةالقومية للتأمينات، أنه يمكن لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة صرف المعاش، لأى جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات، وذلك بشرط تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب تعديل جهة صرف المعاش​.

وأكدت أنه تم تقسيم أصحاب المعاشات إلى شرائح لمن يتقاضون من البريد لمنع التكدس والزحام لمن يريد الصرف من خلال مكاتب البريد، فى حين يحق صرف المعاشات أيا كان مبلغها من ماكينات الصرف الآلية من اليوم الأول للصرف وحتى نهاية الشهر.

أصحاب المعاشات مكاتب البريد صرف المعاشات الاوراق النقدية صرف معاشات الهيئة القومية للتامين الاجتماعي

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وائل لطفي

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