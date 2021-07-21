مساعد وزير السياحة: غرفة عمليات خلال العيد وخط ساخن لتلقى الشكاوي من نزلاء الفنادق

قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتلقي وبحث أية شكاوى ورصد أية مخالفات تقابل نزلاء الفنادق السياحية، يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة وحرصها على جودة الخدمة المقدمة، وقياس مدي التزام المنشآت بضوابط السلامة الصحية حفاظا على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين.

تلقي كافة استفسارات وآراء السائحين عبر الخط الساخن

وأضاف مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة، فى تصريحات خاصة "الدستور"، أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، نظرا إلى إن أغلب المصريين يقضون أول أيام العيد فى بيوتهم لذبح الأضاحي وتوزيعها، ويبدأ السفر مع ثاني أيام العيد، كما أن الخط الساخن (19654) والذى فعلته وطورته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركة أكسيد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أول يوليو 2020، مع بدء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر وذلك لتلقى كافة استفسارات وآراء السائحين طوال فترة أجازتهم فى مصر ، وأنه مفعل لاستقبال أي شكاوى من النزلاء ويتم التدخل الفورى لحل اى مشكلة تقابل النزيل مع الفندق.

وأشار مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية الى أن الوزارة تكثف خلال أيام العيد عدد لجان التفتيش الدورية التي ترسلها بصفة مستمرة للمرور على المنشآت الفندقية والمطاعم والكافيتريات السياحية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة، موضحا أنه في حالة رصد هذه اللجان أي من المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة طبقا للقانون، وتعمل حاليا الفنادق بتطبيق نسبة 70 % من الطاقة الاستيعابية بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفع نسبة الإشغالات بالفنادق والمنشآت السياحية من 50 الى 70% مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من قبل وزارة السياحة والاثار.