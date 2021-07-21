الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

زعيم الأغلبية بمجلس النواب: نثق في إدارة الرئيس السيسي لأزمة سد النهضة

النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد

أكد المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام ،اننا نثق فى إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لملف سد النهضة.

وأوضح زعيم الأغلبية النائب اشرف رشاد خلال الأمسية الجماهيرية التي نظمها النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشأة بمحافظة سوهاج ليلة أمس الثلاثاء ، بحضور النائب طارق رضوان  رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب  أحمد نشأت منصور والنائب حاتم مبارك  والنائب أحمد عواجه والنائب رفعت شكيب خفاجى وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز المنشاة، أن الشعب المصري يثق في قدرات جيشنا العظيم، وأن مصر لديها قيادة خرجت بهذا الشعب بانتصارات عظيمة في ظروف اصعب من سد النهضة، قائلا" اننا جميعا ندعم القيادة السياسية وجيشنا العظيم .

كما أستمع زعيم الأغلبية، إلى الإشكاليات والأزمات التي تواجه أهالي مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، والتي وعد بحلها في القريب العاجل, وذلك بالتعاون مع النائب عاطف كعربان  وخاصة مشكلة نقص وارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية التى تواجه المزارعين، وأزمة مسابقة تعيين 30 الف معلم .

كما أشاد بالمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس السيسى بحضور مختلف فئات الشعب المصرى،مؤكدا أنها تعد أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر الحديث، والذي يستهدف تحسين حياة أكثر من 58% من المواطنين الذين يعيشون فى 4548 قرية وأكثر من 30 ألف تابع فى محافظات الدلتا والصعيد.

وقال إن الرئيس السيسى، حريص منذ توليه المسئولية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، فى الريف والحضر، من خلال الاهتمام ببناء الإنسان، وتطوير مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، بإقامة مشروعات تنموية عملاقة، مع الإعلان عن ميلاد الجمهورية الجديدة، القائمة على مبادئ الديمقراطية والمساواة والمواطنة، للتأكيد على أن حياة كريمة للمواطنين هى الحق الأول من حقوق الإنسان.

المهندس ـأشرف رشاد مجلس النواب اخبار حزب مستقبل وطن إنجازات الرئيس السيسي سد النهضه

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وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

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