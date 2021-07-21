محافظ أسيوط يستقبل شباب مبادرة «YLY»: هدفنا توسيع دائرة الحوار

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، فريق شباب مبادرة "YLY"، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

مبادرة YLY أطلقتها وزارة الشباب والرياضة على مستوى المحافظات بهدف تحفيز الشباب وخدمتهم وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تخدم المشاركة المجتمعية.

اجتماع محافظ اسيوط



جاء ذلك بحضور بعض ممثلي مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وفريق مراكز شباب مصر.



ورحب محافظ أسيوط بشباب المبادرة وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات الدورية التي يحرص على عقدها مع الشباب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالشباب ودعمهم والاستماع إلى آرائهم والاستفادة بأفكارهم حيث تناول اللقاء طرح العديد الأراء والأفكار لعدد من القضايا التي تهم الشباب.

اجتماع محافظ اسيوط



وأكد المحافظ دعمه الكامل لمبادرة "YLY"، والتي تعتمد على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات وزارة الشباب والرياضة للقيام بتنفيذها إضافة إلى عقد لقاءات حوارية مع المسئولين لتبادل الآراء وطرح الاستفسارات حول مختلف القضايا.

اجتماع محافظ اسيوط

وشدد على تذليل كافة العقبات لتنفيذها بهدف توسيع وتعميق دائرة الحوار مع الشباب وبناء وتنمية قدراتهم وحث الشباب على المشاركة فى مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تنفذها المبادرة.



ووجه المحافظ بتفعيل الأنشطة المختلفة للشباب ونشر الأنشطة الثقافية في كافة المراكز والقرى وتنظيم الفعاليات الكبرى ونشر الوعي الثقافي بنطاق المحافظة.

اجتماع محافظ اسيوط



وقدم محافظ أسيوط الشكر لمتطوعى وزارة الشباب والرياضة «YLY» على جهودهم المبذولة والمشاركة في كافة فعاليات وانشطة المحافظة من أجل أن تخرج بشكل جيد، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنظيم عدة لقاءات للشباب بالمحافظة للاستفادة من أفكارهم كما سيتم تعريفهم بالمشروعات الجارية على أرض المحافظة لتعزيز روح الانتماء وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية للشباب وتحفيز وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.