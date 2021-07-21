الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يستقبل شباب مبادرة «YLY»: هدفنا توسيع دائرة الحوار

اجتماع محافظ اسيوط
اجتماع محافظ اسيوط

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، فريق شباب مبادرة "YLY"، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

مبادرة YLY أطلقتها وزارة الشباب والرياضة على مستوى المحافظات بهدف تحفيز الشباب وخدمتهم وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تخدم المشاركة المجتمعية.

محافظ يستقبل شباب مبادرة YLY شباب يدير شباب للتهنئة بعيد الاضحى ويثمن جهودهم (8)
اجتماع محافظ اسيوط


جاء ذلك بحضور بعض ممثلي مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وفريق مراكز شباب مصر.


ورحب محافظ أسيوط بشباب المبادرة وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات الدورية التي يحرص على عقدها مع الشباب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالشباب ودعمهم والاستماع إلى آرائهم والاستفادة بأفكارهم حيث تناول اللقاء طرح العديد الأراء والأفكار لعدد من القضايا التي تهم الشباب.

محافظ يستقبل شباب مبادرة YLY شباب يدير شباب للتهنئة بعيد الاضحى ويثمن جهودهم (3)
اجتماع محافظ اسيوط


وأكد المحافظ دعمه الكامل لمبادرة "YLY"، والتي تعتمد على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات وزارة الشباب والرياضة للقيام بتنفيذها إضافة إلى عقد لقاءات حوارية مع المسئولين لتبادل الآراء وطرح الاستفسارات حول مختلف القضايا.

محافظ يستقبل شباب مبادرة YLY شباب يدير شباب للتهنئة بعيد الاضحى ويثمن جهودهم (2)
اجتماع محافظ اسيوط

وشدد على تذليل كافة العقبات لتنفيذها بهدف توسيع وتعميق دائرة الحوار مع الشباب وبناء وتنمية قدراتهم وحث الشباب على المشاركة فى مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تنفذها المبادرة.


ووجه المحافظ بتفعيل الأنشطة المختلفة للشباب ونشر الأنشطة الثقافية في كافة المراكز والقرى وتنظيم الفعاليات الكبرى ونشر الوعي الثقافي بنطاق المحافظة.

محافظ يستقبل شباب مبادرة YLY شباب يدير شباب للتهنئة بعيد الاضحى ويثمن جهودهم (1)
اجتماع محافظ اسيوط


وقدم محافظ أسيوط الشكر لمتطوعى وزارة الشباب والرياضة «YLY» على جهودهم المبذولة والمشاركة في كافة فعاليات وانشطة المحافظة من أجل أن تخرج بشكل جيد، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تنظيم عدة لقاءات للشباب بالمحافظة للاستفادة من أفكارهم كما سيتم تعريفهم بالمشروعات الجارية على أرض المحافظة لتعزيز روح الانتماء وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية للشباب وتحفيز وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

جديدة الشباب والرياضة مشروعات محافظ أسيوط اسيوط محافظة وزارة الشباب والرياضة المشروعات القيادة السياسية اللواء عصام سعد المشاركة المجتمعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

الأكثر قراءة

«الصحة» تعلن استمرار استقبال مرضى ضمور العضلات فى 3 مستشفيات و24 مركزًا

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«عمليات الغرف التجارية»: استقرار الأسعار وانتظام العمل بالأسواق خلال أيام العيد

بسبب زيادة المعروض.. توقعات بتراجع أسعار الجلود 20% إلى 50% خلال موسم العيد

محمد عواد يفسد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

علاقة الهجرة بالثقافة والهوية

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 