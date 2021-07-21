أهالي الوادي الجديد يحتفلون بالعيد في منازلهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة

خلت شوارع محافظة الوادي الجديد من المارة، إثر ارتفاع درجات الحرارة، وأحجم المواطنين عن الخروج وفضلوا الجلوس بالمنازل مع استكمال البعض الأضحية في ثاني أيام العيد وخاصة لقلة عدد الجزارين بالمحافظة.

وشهدت الحدائق والمنتزهات العامة والخاصة إقبالا ضعيفا من المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بأنحاء المحافظة، حيث سجلت المحافظة اليوم 44 درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة، ما دفع الأهالي لعدم النزول إلى الشوارع والميادين العامة والرئيسية.

وناشدت مديرية الصحة في المحافظة بعدم التعرّض لأشعة الشمس والابتعاد عنها قدر الإمكان خشية التعرض لضربة شمس.

وأقبل الشباب والأطفال في مركز الداخلة التابع لمحافظة الوادي الجديد، على زيارة حديقة الحيوان المتواجدة بقرية الجديدة بمدينة الداخلة، عقب فتحها أمام الزائرين في أول وثاني أيام العيد، للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والزواحف، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، وذلك بالتنسيق مع الصحة وهيئة الإسعاف، حرصًا على صحة وسلامة الوافدين والعاملين.

وتمركزت سيارات الإسعاف خارج الحدائق والمنتزهات العامة والخاصة وأماكن تردد المواطنين وأماكن التجمعات خشية لوجود أي حالات طارئة قد تحدث أثناء العيد.

وقرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المرافق لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشدداََ على تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية للتعامل مع أي طوارئ خلال أيام العيد.

وأكد المحافظ، ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، و تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع الالتزام بذات الضوابط المقررة لأداء الصلاة.