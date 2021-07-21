الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

وقف 5 حالات بناء على الأراضي الزراعية في المحلة بالغربية

وقف 5 حالات بناء
وقف 5 حالات بناء على الأراضي الزراعية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، اليوم الأربعاء، من وقف 5 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني في عدد من قرى المحلة.
وأوضح اللواء محمد عبدالوهاب السعدني رئيس مركز ومدينة المحلة، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية، بإجمالي 5 حالات تحت الإنشاء، ومصادرة معدات وخامات البناء.
وأضاف، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة العسكرية لتجري شئونها.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، في الطريق الزراعي السريع  وعددا من مناطق المدينة.
وأشرف على الحملة محمد صلاح فرحات رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وترأسها خالد السقا المشرف على قسم الإنارة العامة بمجلس المدينة، وضمت فريق عمل الإنارة بالمجلس، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 30 كشافًا وتركيب 5 كشافات جديدة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.
من جانبه شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.

وقف الافريقي حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية بمحافظة

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وائل لطفي

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