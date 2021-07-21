تراجع طفيف فى أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم 21 يوليو 2021

انخفضت أسعار الذهب بالسوق المحلية فى مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، 21 يوليو2021، بنحو محدود بعد رحلة صعود، و ذلك بالتزامن مع هبوط سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية.

وسجل جرام الذهب، اليوم الأربعاء، تراجع بقيمة جنيهين للجرام، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 790 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات أمس التي سجلت 792 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظًا خلال التعاملات الآن ليسجل 904 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

من ناحية أخرى، واصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل تكلفة تراجعه محليًا ليسجل 677 جنيهًا، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري ، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6328 جنيهًا، حيث يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

- سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28013 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 904 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام ، بعد وصول سعر الأوقية عالميًّا خلال التعاملات اليوم إلى نحو 1809 دولارًا.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.