رويترز: مدينة برزبين الأسترالية تفوز بتنظيم أوليمبياد 2032

فازت مدينة برزبين الأسترالية باستضافة أوليمبياد 2032 الصيفي بعد أن اعتمدت اللجنة الأوليمبية الدولية توصية مجلسها التنفيذي، اليوم الأربعاء.

وبحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، فقد أبدت العديد من المدن والدول رغبتها في استضافة أولمبياد 2032 ومن بينها إندونيسيا، وبودابست، والصين، والدوحة، ومنطقة وادي الرور في ألمانيا.

ولكن برزبين تفوقت على المنافسين المحتملين في فبراير الماضي، بفضل نظام جديد اتبعته اللجنة الأولمبية الدولية ويهدف إلى تجنب وضع المدن المرشحة في مواجهة بعضها بعضًا.

وتلقى عرض برزبين إشادات متكررة من اللجنة الأوليمبية الدولية على النسبة العالية من المنشآت القائمة بالفعل، ودعم كل مستويات الحكومة والقطاع الخاص، والخبرة في تنظيم الأحداث الكبرى والطقس الجيد.

واختيرت برزبين "المدينة المضيفة المفضلة" في فبراير الماضي، ونالت دعم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية الدولية الشهر الماضي.

وستصبح برزبين، ثالث مدينة أسترالية تستضيف الألعاب بعد ملبورن في 1956، وسيدني عام 2000.

ويعني الاختيار أن أستراليا أصبحت ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة، التي تستضيف الألعاب الأولمبية في ثلاث مدن مختلفة.

يذكر أن العاصمة اليابانية طوكيو ستستضيف هذا الأسبوع أولمبياد 2020 المؤجل، فيما تنظم باريس أولمبياد 2024، واختيرت لوس أنجلوس لاستضافة نسخة 2028.

أدرجت اللجنة العمومية للجنة الأوليمبية الدولية، يوم أمس الثلاثاء، اتحادات عراقية جديدة في قائمة الاعتراف، خلال اجتماعها في العاصمة طوكيو.

قال رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، مصطفى جبار علك، إن "الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية اعترفت رسميًا باتحاد الموي تاي واتحاد الكيك بوكسنغ واتحاد السامبو"، وفقًا لـ"وكالة الأنباء العراقية".

وأضاف علك: "تم الاعتراف بهذه الاتحادات رسميا من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية"، مشيرًا إلى أنه "بهذا الاعتراف أصبحت تلك الرياضات أوليمبية رسميًا".

وستقام الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.

وكان من المقرر إقامتها العام الماضي، ولكن بسبب جائحة الفيروس التاجي، كان لا بد من تأجيلها لمدة عام، وستقام معظم المسابقات دون جمهور على الإطلاق، بسبب تردي الوضع الوبائي في اليابان.

وقال خوان أنطونيو سامارانش، رئيس لجنة التنسيق لأوليمبياد بكين 2022 في اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء خلال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية المنعقد في طوكيو: «نود أن يأتي المشجعون هناك من مختلف الدول».

وأضاف سامارانش، «نحن بحاجة إلى حضور الجماهير ونرغب في ذلك».

وكان من المفترض أن تبدأ عملية بيع تذاكر الأوليمبياد الشتوية في مايو، لكنها تأجلت إلى سبتمبر المقبل.

وتقرر عدم حضور الجماهير لفعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تنطلق في العاصمة اليابانية طوكيو بعد غد الجمعة، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال سامارانش: إن مسيرة الشعلة الأوليمبية لأوليمبياد بكين 2022 سيجرى تنظيمها بشكل مختلف عن النسخ السابقة.

وأوضح أنه من المقرر عرض الشعلة في مدن في مختلف أنحاء الدولة قبل مسيرتها بنظام سباق تتابع في النهاية.