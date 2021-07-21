«الإسكان»: طرح قطع أراض استثمارية بأنشطة مختلفة بدمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إتاحة قطع أراضٍ استثمارية بأنشطة ومساحات مختلفة بعدة مناطق بمدينة "دمياط الجديدة"، وذلك بنظام التخصيص الفوري لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تمت إتاحة قطعة أرض بمنطقة غرب الميناء لإقامة مخزن (عدا مخزن أدوية) بمساحة 4507 م2، بنسبة بنائية لا تتعدى 3% من مساحة قطعة الأرض، والارتفاع عبارة عن عنبر جمالون أرض + مبنى إدارى لا يقل عن 100 متر مربع أرض + أول وغرفة حارس، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تمت أيضًا الموافقة على إتاحة قطعة أرض بغرب الحي الخامس بنشاط مركز خدمة وتموين سيارات بمساحة 2510 م2، بنسبة بنائية لا تتعدى 20% من مساحة قطعة الأرض، ولا يتم احتساب مساحة مظلة طلمبات التموين من ضمن النسبة البنائية، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وشئون البيئة.

وأشار المهندس محمد رجب، إلى أنه تمت أيضًا الموافقة على إتاحة قطعة أرض شمال المجاورة الخامسة بالحي الأول بالمدينة بنشاط مركز طبي على مساحة 3332 م2، وبنسبة بنائية لا تتعدى 40% من مساحة قطعة الأرض، مع الالتزام بالشروط الخاصة بمديرية الصحة واشتراطات الدفاع المدني وشئون البيئة.

وأكد رئيس الجهاز، أنه تتم إتاحة قطع الأراضي على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصورة دورية، ليتمكن راغبو الاستثمار من الاطلاع على تفاصيل التقدم للحجز والاشتراطات البنائية، وكذا أسلوب السداد من خلال الموقع الإلكتروني http://www.newcities.gov.eg/Default.aspx والخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي سياق آخر .. أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح قطعة أرض بمساحة 4169 م2، للاستثمار بمدينة "دمياط الجديدة" بنشاط تجارى إدارى، شمال الحديقة المركزية وسط المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى 40% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع أرضيًا وثلاثة أدوار متكررة، والدورين الأرضي والأول تجارى والثانى والثالث إداري، ويمكن استخدام البدروم جراجات، والحد الأقصى للارتفاع المسموح به لا يتعدى 18 مترًا طبقًا لقيود الارتفاع المحددة، وبردود أمامى 5 أمتار، وجانبى وخلفي 4 أمتار، ويتم الالتزام باشتراطات الدفاع المدني، مضيفًا أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.