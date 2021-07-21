شرطة التموين تواصل حملاتها لضبط اللحوم الفاسدة خلال أيام عيد الأضحى

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

ونجحت الجهود في ضبط 1424 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3.6 طن لحوم مجمدة وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط 2,72 طن لحوم مقطعات دواجن- مفروم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 15,5 طن دقيق فاخر معبأ داخل أجوله بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص في محافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط 3 طن زيت طعام بدون مستندات مجهول المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الغربية.

وضبط المدير المسئول عن محل بدال تمويني بمحافظة القليوبية بحوزته 1,75 طن سكر تمويني، 552 عبوة زيت تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 8000 عبوة أدوية خاصة بالتأمين الصحى وغير مصرح بتداولها خارج المستشفيات الحكومية ومحظور صرفها بدون تذكرة طبية، 263 عبوة أدوية مخدرة لا يتم صرفها بدون تذكرة طبية معتمدة لكونها مدرجة بقانون المخدرات، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني، بحوزة المدير المسئول عن مدشة أعلاف حيوانية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

واضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، وقد أسفرت عن ضبط 48 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 6443 عبوة سجائر.