الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

موعد عودة العمل بالبنوك العاملة في مصر

البنك المركزي
البنك المركزي

يتنظم العمل بجميع البنوك العاملة في مصر، وتعود لتقديم الخدمات للجمهور، الأحد 25 يوليو، بناءً على إجازة عيد الأضحى المقررة من البنك المركزي.

كان البنك المركزي وجه البنوك بضرورة توفير السيولة بماكينات الصراف الآلي على مدار أيام الإجازات حرصا منه على تلبية احتياجات عملاء البنوك من الكاش خلال العيد، في ظل إغلاق الفروع.

كما وفرت فروع البنوك وفقا لتوجيهات البنك المركزي" الفكة" كما هو الحال في جميع الاعياد ، لتلبية احتياجات المواطنين من الفئات الصغيرة من العملات ومنها خمسة جنيهات و عشرة جنيهات.

كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارا بتعديل إجازة عيد الأضحى لتبدأ من غد السبت بدلا من الأحد حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ولفتالبنك المركزي، في بيان صادر له في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضية، أن يوم الأحد القادم يوم عمل منتظم بالبنوك، وأن إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام تبدأ من يوم الإثنين المقبل إلى الخميس المقبل، على أن يستأنف العمل بالجهاز المصرفي من صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021 المصرفي.

وجاء في بيان المركزي تأكيدا على عدم وجود تغيير في أيام إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى بعد قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكد البنك المركزي، في بيان صادر له في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضية أن يوم الأحد القادم يوم عمل منتظم بالبنوك، وأن إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام تبدأ من يوم الاثنين المقبل إلى الخميس المقبل، على أن يستأنف العمل بالجهاز المصرفي من صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021 المصرفي.

وجاء في بيان المركزي تأكيدا على عدم وجود تغيير في أيام إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى بعد قرار رئيس مجلس الوزراء.

 

 

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وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

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