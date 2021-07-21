الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استخراج جثة طفل لقي مصرعه غرقاً في ترعة بطنطا

جثة طفل
جثة طفل

تمكنت الأجهزة الأمنية، وقوات الدفاع المدني بمديرية أمن الغربية من استخراج جثة طفل لقي مصرعه غرقا بترعة في طنطا. 
تلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق طفل يبلغ نحو 13 عاما، بترعة عزبة العمارة التابعة لدائرة مركز طنطا بجوار مول طنطا بمنطقة سبراي.

 وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني بمديريه امن الغربية  وفرق الإنقاذ  إلى مكان البلاغ وتم انتشال جثة الطفل، وتم  تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 في سياق آخر، لقيت ربة منزل مصرعها على  يد زوجها إثر تعديه عليها بالضرب بشومة بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا ، بسبب خلافات زوجية.  

و تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطاراُ من مأمور قسم أول طنطا بمديريةأمن الغربية بورد بلاغ باستقبال مستشفى طنطا الجامعي "ن. م. ا" 37 عاما،  جثة هامدة وبها إصابات ظاهرية وكدمات في مختلف أنحاء جسدها ونزيف في المخ.

و انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ،  وتبين من المعاينة والفحص أن المجني عليها لقيت مصرعها علي يد زوجها “و. ج “ 40 عاما، سائق ”توكتوك” ، بسبب نشوب مشادات كلامية بينهما تطورت إلى قيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب بشومة على الرأس، بسبب خلافات الزوجية.

تم القبض على الزوج، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى طنطا الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، و كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابه العامة لسرعة التحريات والعرض بما تم 

استخراج جثة طفل لقي مصرعه غرقا بترعة طنطا

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