أجواء حارة وارتفاع فى الرطوبة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء سيكون طقسًا حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلًا للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما سيكون شديد الحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف "شاهين" في تصريحات لـ"الدستور"، أن نسبة الرطوبة ترتفع اليوم مما يزيد من شعور المواطنين بدرجة الحرارة، مضيفًا أن حالة الطقس ليلًا، سيكون معتدلًا رطبًا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضح "شاهين" أن اليوم يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأكد "شاهين" أن درجات الحرارة ستكون كالتالي:

درجة حرارة ثاني أيام عيد الأضحى الأربعاء

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة ثالث أيام عيد الأضحى الخميس

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة رابع أيام عيد الأضحى الجمعة

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

جدير بالذكر أن درجات الحرارة تخطت الأربعين درجة على مدار الأيام الماضية ما جعل المواطنين يشعرون بالحرارة الشديدة.