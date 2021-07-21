الأربعاء 21 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021 (سعر الجملة )

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021 بـ«سعر الجملة»

فاكهة
فاكهة

شهدت اليوم أسعار الفاكهة في سوق العبورلـ"الجملة" استقرارًا اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021، حيث استقرت أسعار العنب (الأصفر - الأحمر) ليتراوح من 6 : 9 جنيهًا للكيلو ، واستقرت أسعار البطيخ لتتراوح من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم) ، كما انخفضت أسعار الليمون البلدي ليتراوح من 7 : 13 جنيهًا للكيلو .

 

سعر البرتقال صيفي من 2.5 :4 جنيهات للكيلو.

سعر جريب فروت من 5 : 8 جنيهات للكيلو.

سعر الليمون بلدي 7 : 13 جنيها للكيلو.

 

أسعار العنب
سعر العنب البناتى الأصفر 6 : 9 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب البناتى الأحمر 6 : 9 جنيهًا للكيلو.

سعر العنب الأسود 7 : 11 جنيهًا للكيلو.

 

أسعار التفاح
سعر التفاح المصري من 11 : 17 جنيهًا للكيلو.

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17 : 23 جنيها للكيلو.

 

أسعار البلح
سعر البلح الرملي 9 جنيهات للكيلو.

سعر البلح السيوي 20 جنيها للكيلو.

 

أسعار المانجو
سعر مانجو عويس من 15 : 30 جنيه للكيلو.

سعر مانجو هندي من 15 : 20 جنيه للكيلو.

سعر مانجو تيمور من 15 : 25 جنيه للكيلو.

سعر مانجو زبدية من 11 : 17 جنيه للكيلو.

سعر مانجو بلدي من 8 : 12 جنيه للكيلو.

سعر مانجو فص من 20 : 40 جنيه للكيلو.

مانجو سكري من 15: 22 جنيه للكيلو

 

أسعار المشمش
المشمش الصحراوي 9 : 17 جنيهًا للكيلو.

مشمش مستورد 20 جنيهاً للكيلو

أسعار الفاكهة
سعر الكنتالوب من 3 : 6 جنيهات للكيلو.

سعر الشمام من 4 : 5 جنيه للكيو.

سعر البطيخ من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8 : 10 كجم).

سعر الخوخ البلدي عريشى من 10 : 15 جنيهات للكيلو.

سعر الأناناس 35 جنيهًا للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 30 جنيه للكيلو.

كمثري خشابي: 15:9 جنيهاً للكيلو

سعر الكريز 30 جنيه للكيلو.

سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو.

سعر الأفوكادو 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز المستورد من 20 إلى 30 جنيه

سعر برقوق سنتا روزا من 20 : 35 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم سوق العبور أسعار البلح اسعار الفاكهة اسعار الليمون أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء سعر البرتقال سعر البلح اسعار البط الصحراوي سعر الموز أسعار العنب اليوم الأربعاء يوم الاربعاء المشمش الصح الأصفر يوليو 2021 المستورد الكمثرى 4 جنيهات الخوخ التفاح سعر التفاح أمريكي

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وائل لطفي

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