بـ«الخيول والدراجات البخارية».. أبرز مظاهر احتفال أهالي قنا بعيد الأضحى المبارك

احتفل الأطفال والشباب في مدن ومراكز محافظة قنا، اليوم الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بالخروج في المتنزهات العامة، وكورنيش النيل في جميع مدن المحافظة.

حيث توافد العشرات من الأطفال والشباب على كورنيش النيل، واستقلوا الخيول والدراجات البخارية في الشوارع، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وذلك وسط تكثيفات أمنية مشددة.

وفي سياق متصل، شهدت محلات مطاعم الكشري إقبالا ملحوظا من المواطنين في جميع أنحاء قري ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا، في ثاني أيام العيد، حيث يعتبر وجبة الكشري هي أحد أبرز وجبة بتناولها المواطنين في العيد.

وكان قد أدى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرحمان السعيدية بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي، والتي اشتهرت إعلاميا بقرية “الدم والنار” بسبب انتشار ظاهرة الثأر بها.

يذكر أنها المرة الأولى في محافظة قنا التي يؤدى فيها محافظ الإقليم صلاة العيد خارج مدينة قنا، وذلك لبعث رسائل طمأنينة لأهالي القرية، ومواطني المحافظة عموما.

ووجه محافظ قنا التهنئة لجموع الشعب المصري عامة وأبناء المحافظة بصفة خاصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار والتقدم في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



وعقب إنتهاء شعائر الصلاة، استمع محافظ قنا إلى خطبة العيد التي ألقاها الشيخ محمد الطراوى بعنوان "عيد الأضحى يذكرنا"، وتحدث فيها عن التسامح والرحمة والعفو، ودعا الحاضرين إلى نبذ العنف وتعزيز المحبة والمودة فيما بينهم، واختتم الخطبة بالدعاء لمصر وأهلها بدوام التقدم والاستقرار، وأن يرفع عن مصرنا الغالية والعالم البلاء والوباء.

وحرص محافظ قنا على تبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع أهالي القرية وسط سعادة غامرة منهم بتواجد المحافظ بينهم، متمنيا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، مناشداً الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، كما استمع إلى مطالب عدد من المواطنين بتطوير القرية وتحسين مستوى الخدمات بها، ووعدهم بدراستها ومدى امكانية تنفيذها في أقرب وقت.