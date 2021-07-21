الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

في حملة أمنية على البؤر الإجرامية

حبس 34 تاجر مخدرات وسلاح بعد ضبطهم في طوخ بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

أمرت نيابة مركز طوخ،  بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحبس 34 تاجر مخدرات وسلاح، ألقي القبض عليهم خلال حلمة أمنية شنتها مديرية أمن القليوبية تمكنت فيها من ضبطهم، وبمثولهم للتحقيقات قررت النيابة حبسهم وتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث. 


و كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط 11 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية، نفذتها مباحث مركز شرطة طوخ على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة دون ترخيص، كما تم ضبط كمية من الذخيرة.


وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد شن حملة أمنية شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام ومباحث المخدرات بمركز شرطة طوخ،  أسفرت عن ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة دون ترخيص، وضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن سنج ومطاوي وآلات حادة. 


كما تمكنت الحملة من ضبط 23 تاجر مخدرات لـ9 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة، وضبط عاطلين هاربين من حكم بالمراقبة وآخرين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا، كما تم تنفيذ 7168 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث المخدرات مركز شرطة قطعة سلاح حملة أمنية القليوبية البحث الجنائي مديرية أمن القليوبية

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