إرشادات طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال عام من قرار الحصول على «الأجنبية»

ترصد «الدستور» الإرشادات الخاصة للحصول على الموافقة لطلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة العام من صدور القرار أو الدخول الفعلي في الجنسية الأجنبية لمن سبق الإذن لهم التنازل عنها، وذلك للمصريين المقيمين في الخارج، وفقًا لما نشرته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

إرشادات طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة العام من صدور القرار أو الدخول الفعلي في الجنسية الأجنبية لمن سبق الإذن لهم التنازل عنها.



-يقدم هذا الطلب من المصري السابق الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للمادة العاشرة/ 3 من القانون رقم 26 لسنة 1975 خلال مدة عام من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ دخوله الفعلى في الجنسية.



-يقبل الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانونى بتوكيل خلص برد الجنسية المصرية، كما يقبل من الوالد إذا كان الابن قاصرا.

- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.



-لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.



المستندات المطلوبة:



-جواز السفر الأجنبي.



-بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب في حالة تقديمه بموجب توكيل خاص.



التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة:



-خلال 10 أيام من تقديم الطلب.

-الإيصال الدال على استلام الأوراق.

الرسوم المقررة للطلب:



-بدون رسوم

رسوم الخدمة الإلكترونية:



-20 جنيها

وأكدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

ويحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.