أسعار الفول في السوق المحلي اليوم 21 يوليو 2021

7,000 جنيهًا للطن العريض

شهدت أسعار الفول استقراراً في السوق المحلي المصري، و سجل سعر الفول البلدي رفيع الحبة نحو 9,000 جنيهًا للطن ، كما سجل سعر طن الفول البلدي عريض الحبة نحو 7,000 جنيهًا للطن.

وجاء سعر الفول الأسترالي مستقرًا عند 6,400 جنيهًا للطن، فيما سجل سعر الفول الليتواني نحو 6,200 جنيهًا للطن.

- أسعار الفول للمستهلك بالكيلو

- تراوح سعر الفول التدميس ما بين 28 إلى 36 جنيهًا للكيلو.

- فول التدميس بلدي سجل 36 جنيهًا للكيلو.

- فول التدميس " الإنجليزي " سجل 28 جنيهًا للكيلو.

وكان الدكتور علي المصليحي، وزير التموين، قد شدد أنه لن يتم السماح بتصدير الفول "الحصى"، إلا بعد موافقة وزارتي التموين والتجارة والصناعة، موضحا أن الوزارة نجحت في الوفاء بنحو 90% من طلبات التصدير، ولم يتم رفض أي طلب لتاجر أو شركة أو مصنع يرغب في التصدير للخارج.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد وافقت على طلب وزارة التجارة والصناعة بإعادة فتح تصدير الفول مجددا وإلغاء الحظر نظرا للتأثيرات السلبية المحتملة على المزارعين والتجار من استمرار العمل بهذا القرار، يأتي ذلك بعد ازدياد الطلب بالأسواق الخارجية على الفول المصري نظرا لجودته.

وأكدت على توافر مخزون استراتيجي جيد من الفول، وأن عمليات تصديره تتم وفقا للطلبات المقدمة من الشركات، وأنه لا يوجد أسباب تمنع تصدير الفول "الحصى" والمجروش حاليا.

جدير بالذكر أن مصر تعتمد على استيراد ثلثي احتياجها من الفول تقريبا، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وكان لقرار حظر تصديره العام الماضي أثر إيجابي على انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلك، وتوافر مخزون استراتيجي جيد، وبالسلب على تجار ومزارعي الفول.