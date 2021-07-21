الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

13 وفاة و655 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوكرانيا

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليوني و245 ألفًا و930 إصابة.
وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن 577 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى مليوني و182 ألفًا و502 متعافيًا، في حين توفي 13 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 52 ألفًا و769 وفاة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.
كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

تعليمات منظمة الصحة العالمية
وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

كييف أوكرانيا كورونا الصحة الأوكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

الأكثر قراءة

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

«الصحة العالمية»: العالم أمام كورونا ولابد من تلقيح 70% من البشر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

«تموين الإسكندرية»: نواصل رصد عمل المخابز في ثاني أيام عيد الأضحى

إرشادات طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال عام من قرار الحصول على «الأجنبية»

قيرغيزستان: 9 وفيات و1202 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 

الدفاعات السورية تحبط هجومًا إسرائيليًا على حلب