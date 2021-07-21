مدير إدارة مستشفيات مطروح يتفقد مستشفى العزل بالنجيلة

تفقد الدكتور مبروك سالم مدير إدارة المستشفيات بصحة مطروح، مستشفى العزل بالنجيلة، وذلك لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى للتعامل مع أي مواقف طارئة أو محتملة، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

واطمأن مدير إدارة المستشفيات على توافر الأدوية، ومخزون الأكسجين، والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، فضلًا عن متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى ومتابعة التزام جميع العاملين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وراجع مدير إدارة المستشفيات تنفيذ إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وفقًا للبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر المستشفى للاطمئنان على انتظام وتواجد الأطقم الطبية بما يتلائم مع تقديم الخدمة الطبية، ونسب الإشغال بالمستشفى، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة في خطتها للتعامل مع تداعيات الفيروس.

وشدد على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوى الفيروس، مشيرا إلى المتابعة المستمرة من الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة للجهود المبذولة لضمان الاستعداد التام والمستمر لكل المستجدات والظروف.

مستشفى النجيلة المركزي المخصصة للعزل

مستشفى النجيلة المركزي المخصصة للعزل

مستشفى النجيلة المركزي المخصصة للعزل

مستشفى النجيلة المركزي المخصصة للعزل

مستشفى النجيلة المركزي المخصصة للعزل