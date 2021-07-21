الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين البحيرة» يضبط 68 مخبزا متوقفا في أول أيام العيد

تموين البحيرة
تموين البحيرة

نفذت مديرية التموين في محافظة البحيرة، عددا كبيرا من الحملات التموينية لمتابعة نشاط المخابز علي مستوى المحافظة، و في مركز كوم حمادة تم المرور علي المخابز البلدية ومتابعة عمليه إنتاج الخبز وكذلك تم المرور علي محطات المواد البترولية ومستودعات الغاز، و قد أسفر المرور علي تم تحرير عدد 5 تقارير توقف عن الإنتاج دون عذر قهري أو إذن رسمي و تم تحرير عدد 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

و في المحمودية  تم عمل حملة للمرور على المخابز، وأسفرت  تحرير 24 محضرا لمخابز توقفت عن الإنتاج دون عذر قهري أو إذن رسمي ، وتم تحرير محضر لمخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جرام ، وتم عمل اللازم قانوناً ضد المخالفين و تستمر المتابعة والرقابة على المخابز و الأسواق

 وفي  مركز الدلنجات تم تحرير 4 تقارير توقف عن الإنتاج، ويجري تكثيف المرور خلال عطلة العيد.

اما في  مركز كفر الدوار، فقد قام مفتشو قسم الرقابة بالإدارة بالاشتراك مع رؤساء مكاتب تموين كفر الدوار بالمرور على المخابز البلدية، والتأكد من الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتم ضبط عدد 25 مخبزا متوقفا بدون إذن مسبق من الجهات المختص أو عذر قهري، وتم عمل التقارير بالمخالفات .

 

وتمكنت  الحملات في مركز بدر من  ضبط 7 مخابر متوقفة عن الإنتاج رغم توافر مقومات التشغيل، كما تم المرور علي محطات البنزين والتأكد من توافر البنزين والسولار، ومتابعة مستودعات الغاز والتأكد من توافر أسطوانات الغاز، و  في مركز  أبو حمص ، تم ضبط 3 مخابز متوقفة عن إنتاج الخبز البلدي المدعم بدون إذن رسمي أو عذر قهري، وتم تحرير تقارير ضد المخالفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

 

وفي مركز  الرحمانية حيث تشكلت حملة تموينية على دائرة مركز الرحمانية، تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن للمخابز .

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وائل لطفي

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