«العامة لتجارة الجملة»: وفرنا 10 آلاف خروف فى 39 شادرا بالمحافظات

المهندس عادل عبد العزيز :لدينا 10 آلاف رأس ماشية فى 39 شادر بالمحافظات المختلفة

كشف المهندس عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب للشؤون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، إن المهندس أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أصدر تعليمات للشركات التابعة لوزارة التموين، والتي تمثلت في تكثيف المعروض من اللحوم والسلع بأنواعها، مثل اللحوم الطازجة السوداني، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح العضو المنتدب للشؤون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، في تصريح لـ " الدستور" أنه بالنسبة معدلات الاستلام فى منافذ "دلتا ماركت" التابعة للوزارة، فيصل المتوسط اليومي من 80 إلى 100 عجل سوداني، بالإضافة إلى الخراف المذبوحة المبردة فهناك حوالى 150 خروف يوميًا، حيث يتم ضخ تلك الكميات من خلال منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة، والتي يبلغ عدد منافذها 116 منفذ استهلاكي، أما على مستوى الشركة القابضة فإن هناك حوالي 1300 منفذ.

- توفير 10 آلاف خروف في الشوادر بالمحافظات

وأضاف:" هناك توافر كبير من اللحوم الطازجة وخاصة السوداني، وبالنسبة للحوم المجمدة البرازيلي تُباع بـ65 جنيه، وبالنسبة للخراف الحية لدينا 10 آلاف رأس ماشية فى 39 شادرا بالمحافظات المختلفة، على أن يباع بـ 65 جنيه للكيلو قائم.

وأضاف ، أن اللحوم السودانية تعتبر لحوما بلدية لأنه يتم وضعها بالمحاجر فى توشكى، ويتم تغيير المرعى الخاص بها وبالتالي تتحول إلى بلدية، وجودتها تنافس اللحوم البلدية، حيث أن سعرها 85 جنيه بينما اللحوم البلدية سعرها من 130 إلى 140 جنيه للكيلو.

وأكد "عبد العزيز" أن أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، تنخفض عن سعر السوق بحوالي 15 إلى 25% فى معظم السلع، وبالنسبة للعجول الطازجة السوداني، فاستطعنا توفير حوالي 8000 إلى 10000 ذبيحة، خلال عيد الأضحى المبارك، ليباع الكيلو بسعر 85 جنيها.

وأشار إلى أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع في 1300 منفذ على مستوى الـ7 شركات، مؤكدا استمرار عمل المنافذ خلال وقفة العيد وأول وثاني وثالث أيام العيد.

واستكمل:" وزير التموين شدد أيضًا على أن يتم صرف السلع التموينية خلال أيام العيد، مؤكدا أن معدلات صرف السلع لأصحاب بطاقات الدعم تخطت نسبة الـ80% عن شهر يوليو الجاري، وبالنسبة لشهر أغسطس سيبدأ صرف السلع للبقالات التموينية بداية من يوم 27 يوليو وذلك عبر فروع الشركة العامة فى 16 محافظة".

- 111 سيارة متنقلة تجوب المحافظات لصرف السلع التموينية

ونوه أن هناك حوالي 111 سيارة متنقلة تجوب المحافظات المختلفة لتعمل على صرف السلع التموينية لأصحاب بطاقات الدعم وسلع حرة أيضا للمواطنين بشكل عام، مشيرا إلى أن الرقابة على السيارات التى تقوم بصرف السلع التموينية، لا تتم عبر الشركة العامة فقط، بل يوجد أيضًا قطاع الرقابة والتفتيش التابع للشركة العامة، حيث يقوم قطاع التفتيش بدوره فى المحافظات المختلفة، والأهم من هذا دور مباحث التموين الذين يتابعوا البدالين وأمناء العهد، وعملية الصرف بالأسعار المنصوص عليها بكافة المنافذ الثابتة والمتنقلة.

وعن ضخ الخضروات والفاكهة خلال عيد الأضحى، أوضح أنها متوفرة بأنواعها المختلفة وبأسعار مناسبة للمواطن، من خلال المجمعات الاستهلاكية (النيل، الأهرام والإسكندرية)، مضيفا أن أسعار الخضر والفاكهة بمنافذ الوزارة منخفضة عن السوق الحر، خاصة وأنها تأتي من جهاز الخدمة الوطنية.

وعن السلع التي تشهد إقبال أكبر من جانب المواطنين، قال: "دائمًا يكون الإقبال على السلع الأقل سعرا مقارنة بالسوق المحلي، وعادة ما ترتفع معدلات الإقبال على سلع السكر والزيت.