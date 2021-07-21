الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، نهارا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

أما الطقس ليلا فيكون معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
الإسكندرية 31 24
وادى النطرون 35 25
طنطا 37 25
شبين الكوم 37 25
دمنهور 34 25
بلطيم 33 23
مطروح 31 24
السلوم 31 23
سيوة 37 23
بورسعيد 32 25
دمياط 32 25
الزقازيق 37 26
المنصورة 36 26
الإسماعيلية 38 25
السويس 37 25
العريش 33 25
رفح 32 24
رأس سدر 38 26
نخل 35 19
نويبع 40 29
طابا 36 23
كاترين 34 21
الطور 38 25
شرم الشيخ 40 30
الغردقة 39 30
مرسى علم 39 27
الفيوم 39 24
بنى سويف 39 25
المنيا 40 25
أسيوط 41 26
سوهاج 42 26
قنا 43 27
الأقصر 44 27
أسوان 44 28
إدفو 44 29
أبوسمبل 43 29
الوادى الجديد 43 27
شلاتين 39 27
أبورماد 38 26
حلايب 36 28
رأس حدربة 35 28

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